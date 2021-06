Lega Serie A nel caos per la questione dei diritti tv e della proposta di spalmare le 10 partite del prossimo campionato su 10 orari diversi . La prima assemblea in vista della prossima stagione alla quale hanno partecipato 19 club su 20 (Salernitana assente a causa della proprietà condivisa con la Lazio) ha infatti appoggiato la proposta con 13 voti favorevoli (contrari solo Genoa, Sampdoria, Roma, Bologna, Sassuolo e Spezia). Tuttavia, come rivela Repubblica, la situazione si è clamorosamente rovesciata nel giro di pochi minuti.

Ferrero e Preziosi rovesciano il tavolo: tutto rinviato

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha infatti ribadito la scarsa convenienza economica dello spezzatino ("così si fa un regalo a DAZN senza avere niente in cambio", le sue parole) e insieme al patron del Genoa Enrico Preziosi ha chiesto e ottenuto la possibilità di prendersi una settimana di tempo in più per riflettere. La nuova votazione sul "sì alla revoca" è stata condivisa quasi all'unanimità: contrarie solo Juventus, Napoli e Lazio.

