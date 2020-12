Fiorentina e Sassuolo dividono la posta nella gara del "Franchi". Partenza a razzo dei neroverdi, in vantaggio con un taglio di Traoré su verticalizzazione di Berardi. Poi è Ribéry a prendersi sulle spalle i Viola, guadagnandosi il penalty trasformato al 35' da Vlahovic e sfiorando il successo nel finale di gara con una clamorosa traversa. Finisce 1-1. Vediamo insieme migliori e peggiori del match.

Bartlomiej DRAGOWSKI 6: il Sassuolo è una bomba a orologeria là davanti ma, a ben vedere, gol subito a parte, non viene mai chiamato a grandi interventi.

Martin CACERES 5,5: un po' distratto su Traoré in occasione del vantaggio neroverde.

Nikola MILENKOVIC 6: nel finale affila giustamente i coltelli per evitare cattive sorprese.

German PEZZELLA 6,5: bene in difesa, molto apprezzabile in propensione offensiva.

Lorenzo VENUTI 5: scarsa qualità tecnica, butta via palloni utili e occasioni da gol.

Dal 74' Erick Pulgar 6: duetta subito in maniera proficua con Ribéry e compagni.

Franck RIBERY 7,5: la sua classe spicca di gran lunga in una Fiorentina alla ricerca di stabilità e serenità d'espressione. Non fosse stato per uno stratosferico Consigli, l'avrebbe "vinta da solo".