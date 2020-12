Fiorentina e Sassuolo dividono la posta nella gara del "Franchi". Partenza a razzo dei neroverdi, in vantaggio con un taglio di Traoré su verticalizzazione di Berardi. Poi è Ribéry a prendersi sulle spalle i Viola, guadagnandosi il penalty trasformato al 35' da Vlahovic e sfiorando il 2-1 nel finale di gara con una clamorosa traversa. Finisce 1-1, segnali di ripresa per Prandelli, che sale a 10 punti. Sassuolo che aggancia - a 23 - il Napoli al quarto posto, in attesa della sfida di domani tra Roma (21) e Torino (6).

Serie A Fiorentina-Sassuolo 1-1, pagelle: Ribéry, Consigli e Traoré top 2 ORE FA

Il tabellino

FIORENTINA-SASSUOLO 1-1

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Caceres (73' Igor), Milenkovic, Pezzella; Venuti, Bonaventura (87' Borja Valero), Amrabat, Castrovilli (74' Pulgar), Biraghi; Ribéry, Vlahovic (74' Kouamé). All.: Prandelli.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Peluso, Rogério; Obiang (79' Bourabia), Locatelli (83' Magnanelli); Berardi, Traoré (61' Defrel), Boga (79' Djuricic); Raspadori (61' Caputo). All.: De Zerbi.

Arbitro: Paolo Valeri della sezione di Roma 2.

Gol: 13' Traoré (S), 35' rig. Vlahovic (F).

Assist: Berardi (S, 0-1).

Note - Recupero: 2+3. Ammoniti: Amrabat, Locaatelli, Berardi, Traoré, Castrovilli, Biraghi, Toljan, Milenkovic.

La cronaca della partita in 8 momenti chiave

6' - OCCASIONISSIMA FIORENTINA! Giocata di Ribery sulla destra, palla rasoterra a Biraghi e conclusione dell'ex Inter, tutto solo, a lato!

13' - GOL DEL SASSUOLO CON TRAORE! Filtrante di BErard per l'ivoriano ex Empoli, il quale - a tu per tu con Dragowski in uscita - non sbaglia. I neroverdi puniscono i viola nel loro miglior momento: 0-1!

Fiorentina-Sassuolo, Serie A 2020-2021: l'esultanza di Hamed Traoré (Sassuolo) dopo il gol del momentaneo 0-1 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

23' - ROGERIO DA FUORI! SInistro velenosissimo respinto da Dragowski!

35' - GOL DELLA FIORENTINA CON VLAHOVIC SU RIGORE! Penalty assegnato per un calcione in area di Locatelli su Ribéry. Dal dischetto, Vlahovic spiazza Consigli ed è 1-1!

Dusan Vlahovic, Cristiano Biraghi, Fiorentina-Sassuolo, Serie A 2020-21, Getty Images Credit Foto Getty Images

49' - CORRIDOIO DI VLAHOVIC PER VENUTI! L'ex Benevento, però, calcia malissimo e alto. Chance sprecata per la Viola!

53' - TOLJAN MANDA AL TIRO OBIANG! L'ex Sampdoria e West Ham apre il destro da fuori: palla che accarezza la base alta della traversa!

60' - BORDATA DI CASTROVILLI SU ASSIST DI RIBERY! Straordinari i riflessi di Consigli, che respinge.

84' - TRAVERSA DI RIBERY! L'ex Bayern Monaco fa il marziano nell'area del Sassuolo, in cui entra in serpentina. Poi il francese libera una bomba col destro sfiorata sul legno più alto da Consigli!

MVP

Ribéry. La sua classe spicca di gran lunga in una Fiorentina alla ricerca di stabilità e serenità d'espressione. Non fosse stato per uno stratosferico Consigli, l'avrebbe "vinta da solo".

Fantacalcio

PROMOSSO - Consigli. Dopo la prova sontuosa contro il Benevento, garantisce continuità di risultati al Sassuolo, abbassando la saracinesca in faccia a Castrovilli e deviando sulla traversa la bordata di Ribéry al minuto 84.

BOCCIATO - Venuti. Scarsa qualità tecnica, butta via palloni utili e occasioni da gol.

Le pagelle

Il momento social

Prandelli: "Se scendiamo in Serie B, scendiamo tutti"

Serie A Il Pagellone dell'11a giornata: reazione Inter, Toro nei guai 14/12/2020 A 10:09