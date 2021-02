Gasperini ritrova il sorriso dopo il successo contro la Sampdoria per 2-0 , un successo che permette agli orobici di scalare la classifica fino al 3° posto . Un buon modo anche per dimenticare la sconfitta di Champions contro il Real Madrid di qualche giorno fa. Anzi, Gasperini ha detto di crederci ancora...

È un risultato molto importante, contro una squadra difficile. Il campionato è molto equilibrato, l'abbiamo visto anche con gli ultimi risultati. Per noi è una vittoria che ci mette in una posizione di classifica importante

In questo caso nessuna, l'ho ignorato. Lui è entrato bene. Figuriamoci se fa l'offeso. Lui è un buono, veramente. Lui deve stare bene, non è la prima volta nella sua carriera. Nella fase finale del campionato sono convinto che ci darà un grande contributo. Abbiamo tante soluzioni, non possiamo sempre chiedergli che ci faccia vincere le partite, l'importante è che non abbia l'atteggiamento dell'altra sera, ma quella era una partita particolare