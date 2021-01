Il Genoa prova a rilanciarsi con questo 2-0 al Bologna che può voler dire tanto in chiave salvezza. Zajc, Shomurodov, Ebongue, Criscito, Radovanovic e il redivivo Destro. Tutti provano a dare il loro contributo per recuperare il tempo perduto in classifica. Menzione speciale proprio per l'attaccante ex Roma che non segnava 6 gol in un campionato dalla stagione 2017-2018 e siamo ancora a metà annata. E adesso arriva anche il mercato che potrà aiutare la causa di Ballardini. Nel Bologna, invece, non si vede più quella voglia di fare che c'era fino alla passata stagione. Più che negli aspetti tecnici, Mihajlovic dovrà lavorare nell'atteggiamento e nella mentalità dei suoi.

Le pagelle del Genoa

Mattia PERIN 6,5 - Non che il Bologna faccia sfracelli, ma si fa trovare sempre pronto.

Mattia BANI 6 - Fa buona guardia e non viene mai imbucato.

Ivan RADOVANOVIC 6 - Guida la difesa del Genoa da leader, ci prova anche davanti.

Andrea MASIELLO 6 - Mette in campo la sua solita esperienza.

Davide ZAPPACOSTA 6 - Si fa vedere sulla fascia destra con continuità.

Valon BEHRAMI 6 - Detta i tempi a centrocampo. Nulla di eccezionale, ma non perde palloni. (dal 46' Steeve-Mike EBOA EBONGUE 6,5 - Che aggressività in mezzo al campo. Grazie al suo pressing induce all'errore Schouten che regala palla a Destro. Bloccato solo da un infortunio).

Dal 74' Lukas LERAGER 6 - Anche lui mette la giusta aggressività nel finale di partita.

Milan BADELJ 6 - Smista palla a centrocampo. Non impone ritmi veloci, ma fa il suo.

Miha ZAJC 7 - Ci pensa lui a sbloccare una partita di vitale importanza per i sogni salvezza del Genoa. Fa avanti e indietro a centrocampo, poi nel finale di primo tempo è lesto a mettere a segno in tap-in, risolvendo una mischia nell'area del Bologna. Un buon puntello sulla linea mediana di Ballardini dovesse trovare continuità.

Domenico CRISCITO 6 - È il primo a provarci in una partita che sembra molto bloccata. Ci mette piede e fisico quando gli attaccanti del Bologna arrivano nei pressi dell'area di rigore. (dal 46' Paolo GHIGLIONE 6 - Ci prova poco rispetto alle sue qualità, preferisce difendere la sua fascia).

Mattia DESTRO 7 - Ancora un gol per l'attaccante del Genoa che raggiunge quota 6 reti in stagione. Era dall'annata 2017-2018 che non segnava 6 gol nello stesso campionato. Anche questa volta si fa trovare pronto, realizzando il gol della sicurezza al minimo errore degli avversari (dall'86' Filippo MELEGONI sv - Giusto qualche minuto per lui).

Eldor SHOMURODOV 7 - Altra prestazione solida dell'uzbeko che quando parte è immarcabile. Entra nell'azione del gol dell'1-0 e manda al bar la difesa del Bologna. (dall'81' Marko PJACA sv - Difficile rubare il posto agli altri attaccanti visto il loro momento).

All. Davide BALLARDINI 7 - Al netto della sconfitta di Sassuolo, il Genoa è ripartito. Non giocherà un buon calcio, ma gioca finalmente come una squadra che deve salvarsi. Fa pressione, lotta su ogni pallone e cerca di concretizzare ogni occasione. Il Genoa visto oggi ha delle speranze.

Le pagelle del Bologna

Angelo DA COSTA 5,5 - Può fare davvero poco sui gol, ma in generale non dà tanta sicurezza al suo reparto.

Takehiro TOMIYASU 5,5 - Lui ci mette impegno sulla fascia destra, ma non concretizza. Quel tacco nell'area avversaria a fine partita poteva evitarlo.

Larangeira DANILO 6 - Prova a sorreggere la difesa del Bologna, ma non ce la fa.

Nehuén PAZ 5,5 - Non dà una grande prova di sé come centrale (questa volta) facendosi scappare spesso e volentieri il suo uomo. (dall'82' Andrea POLI sv - Giusto qualche minuto per lui, ma può far poco).

Aaron HICKEY 5,5 - Non sfonda sulla fascia e, anzi, lascia troppo spazio dietro di sé, con Shomurodov che ne approfitta. (dal 60' Mitchell DIJKS 6 - Il suo ingresso non cambierà la partita, ma fa sicuramente di più di Hickey e ravviva l'attacco del Bologna).

Jerdy SCHOUTEN 4,5 - Partita non brillante nella doppia fase, ma dà il peggio di sé nella prima parte del secondo tempo, quando regala il 2-0 ai padroni di casa. Si addormenta sul pressing di Ebongue e Destro ringrazia. Peggio di così... (dal 60' Musa BARROW 5,5 - Si rende sicuramente pericoloso, ma non trova la porta di Perin e non riapre la gara).

Nicolás DOMINGUEZ 5,5 - Questa volta non mette in mostra la sua qualità in mezzo al campo. Anzi è un po' invisibile.

Riccardo ORSOLINI 5 - Crea sì un pericolo nel primo tempo, ma gioca troppo da solo. Sembra non avere più la stessa intesa con i compagni di reparto. (dal 74' Andreas SKOV OLSEN 5 - Impatto 0 alla partita. Anzi, sbaglia due palloni interessanti nei pressi dell'area di rigore).

Roberto SORIANO 5,5 - Prova a servire i compagni di reparto, ma non c'è intesa. Alla fine prova a fare da solo, ma non trova la porta.

Emanuel VIGNATO 5 - Nel primo tempo si fa vedere, ma non fa quasi mai la cosa giusta. Sparisce del tutto nella ripresa.

Rodrigo PALACIO 5,5 - Gioca troppo lontano alla porta per essere pericoloso. Ha solo una volta una palla interessante, ma non trova lo specchio. (dall'82' Simone RABBI sv - Qualche minuto per lui, ma non tocca mai palla).

All. Sinisa MIHAJLOVIC 5 - È da qualche settimana, ormai, che la sua squadra ha perso mordente. Proprio la caratteristica che caratterizzava questo Bologna. È vero che si arrivava da una striscia di 5 risultati utili consecutivi, ma è altrettanto vero che il Bologna non vince dal 29 novembre e ora la classifica comincia ad essere pericolosa. Serve un cambio di atteggiamento al più presto.

