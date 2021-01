Le due milanesi in vetta al campionato a quota 40. E’ questo il verdetto del 175° derby d’Italia. A San Siro la migliore Inter della stagione (e forse dell'intera gestione Conte) demolisce una Juventus troppo brutta per essere vera con i gol dell'ex Vidal (di testa) e di Barella (in contropiede) e regala ad Antonio Conte la prima vittoria contro i bianconeri da allenatore dopo quattro sconfitte incassate in carriera. Pirlo, a tre giorni dalla Supercoppa Italiana contro il Napoli, rimane quinto a -7 da Milan e Inter, ma con una partita in meno.