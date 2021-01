Prima dello splendido gesto tecnico e che ha fatto alzare dalla sedia ogni tifoso nerazzurro, a far rumore era stato un gesto immortalato dalle telecamere di Sky e che ha immediatamente creato un polverone social. L’immagine incriminata è quella di un bacio che Vidal piazza dopo un abbraccio a Chiellini nei pressi dello stemma della Juventus. Un gesto che non è passato inosservato e che ha creato non poche polemiche sui social fra chi lo assolve e chi invece non perdona il cileno, nonostante il bel gol dell’ex.