Juventus e Atalanta, reduci del sorteggio di Champions di lunedì, ci regalano la partita più bella del campionato. Allo Stadium i bianconeri si portano avanti con una perla di Chiesa (secondo gol dopo quello contro la Dinamo Kiev), nella ripresa la Dea rimonta con un missile da fuori area di Freuler. Nel finale Gollini veste i panni di Superman e para tutto, compreso un rigore calciato da Cristiano Ronaldo. Finisce 1-1. Gasp frena la corsa di Pirlo che si porta a -3 dal Milan, impegnato a Marassi contro il Genoa.

--- Le pagelle della Juventus ---

Wojciech SZCZESNY 7,5 - Compie un miracolo su Zapata nel primo tempo, si supera nella ripresa su Romero. Può poco sul missile di Freuler. Il migliore in campo assieme a Gollini

Juan CUADRADO 6 - Gara ordinata del colombiano: contiene Gosens e si concede qualche pericolosa sgroppata in attacco

Matthijs DE LIGT 6,5 - Fa quel che può per fermare Zapata. E lo fa bene

Leonardo BONUCCI 6 - Assieme a de Ligt alza la diga per contenere Zapata prima e Gomez poi. Sta crescendo l'intesa tra i due difensori bianconeri

DANILO 6,5 - Sfiora addirittura il gol nel finale con una sortita in attacco. Grande personalità

Weston McKENNIE 7 - Solita prestazione di sacrificio e di cuore a cui aggiunge qualità e visione di gioco: come quando apre una prateria a Morata nella ripresa

ARTHUR 6 - Sfortunato. E' costretto ad uscire dopo uno scontro di gioco con Romero (dal 26' RABIOT 5 - Si prende la sesta ammonizione in 11 partite e apre la strada a Freuler nell'1-1. Male)

Rodrigo BENTANCUR 6 - Serve Chiesa in occasione dell'1-0, si spegne nel secondo tempo

Federico CHIESA 7 - Segna praticamente alla prima e unics palla toccata, un gol da incorniciare, il secondo in bianconero dopo quello alla Dinamo Kiev (dal 76' ALEX SANDRO S.V.)

Alvaro MORATA 4,5 - Si divora un gol a porta vuota tentando un improbabile colpo di tacco (e pensando, forse, di essere in fuorigioco). Nella ripresa bissa colpendo in faccia Gollini. Serata no (dall'84' DYBALA S.V.)

Cristiano RONALDO 4 - Forse la peggiore prestazione da quando è alla Juventus (e non solo per il rigore, il quarto da quando è a Torino, sbagliato). Pronti-via fallisce a pochi passi dalla porta e si capisce subito che qualcosa non va. E' superficiale negli appoggi e si fa vedere poco in profondità. Certo, parte del merito va alla difesa della Dea e a Gollini, ma stasera possiamo dire che anche Cristiano Ronaldo è umano

All. Andrea PIRLO 5,5 - L'infortunio di Arthur lo coglie alla sprovvista e la fisicità della mediana della Dea alla lunga scombina i piani della sua partita. Nel finale inserisce con imperdonabile ritardo Dybala al contrario del Gasp che resetta il tridente al 70'. Era dal 1984/85 che la Juventus non pareggiava almeno sei delle prime 12 giornate di campionato. Da questa rosa ci si aspettava qualcosa di più.

--- Le pagelle dell'Atalanta ---

Pierluigi GOLLINI 8 - Parte un po' in ritardo sulla traettoria del tiro di Chiesa, l'unica pecca di una partita da campione. A tu per tu con Morata respinge di faccia, para il rigore a CR7 (diventando il secondo portiere della storia del calcio a bloccarlo al portoghese dopo Thomas Sorensen in Danimarca-Portogallo del 2006) e respinge da terra un tiro strozzato sempre di Morata. Superman

José PALOMINO 6 - Vince il duello con Morata anche per demeriti dell'avversario

Cristian ROMERO 5 - Gara complicata per l'argentino in prestito dalla Juventus. Inizia malissimo: si addormenta su una rimessa laterale e quasi regala un gol a CR7. In occasione dell'1-0 concede a Chiesa lo spazio per calciare. Nella ripresa rischia il doppio giallo per un intervento ingenuo su Morata.

Berat DJIMSITI 6 - Poche sbavature in copertura su CR7

Hans HATEBOER 6 - Partita di sacrificio e di intelligenza contro la fisicità della mediana bianconera

Remo FREULER 7 - Un gol da incorniciare in una prestazione fino a lì incolore. Vale di più

Marten DE ROON 5,5 - Esce nella ripresa facendo tantissima legna a centrocampo. Rischia, però, di macchiare la sua gara con un intervento al limite su Cuadrado. Graziato

Robin GOSENS 5,5 - Sempre in difficoltà sul binario di Cuadrado e McKennie

Ruslan MALINOVSKYI 6,5 - Il più pericoloso della Dea assieme a Zapata nel primo tempo. Gli manca solo il gol (dal 72' MIRANCHUK 5,5 - Venti minuti ectoplasmatici)

Matteo PESSINA 5,5 - Qualche spunto interessante tra le linee, ma non certo la migliore prestazione del gioiello del Gasp (dal 53' GOMEZ 6,5 - Canta l'inno della Juve, se la ride con Dybala, ma quando entra in campo ci mette il cuore. Recupera il pallone decisivo nell'azione dell'1-1. Ottima risposta sul campo del separato in casa Atalanta)

Duvan ZAPATA 5 - Non segna da fine ottobre. Stasera "colpa" di Szczesny e di poca convinzione negli ultimi 10 metri (dal 72' MURIEL 5,5 - Non incide come vorrebbe)

All. Gian Piero GASPERINI 6 - Senza Ilicic e Gomez, la sua Atalanta perde di fantasia ma è più solida e dinamica. Mette da parte l'orgoglio e nella ripresa inserisce Gomez. Gli dei del calcio si accorgono del gesto e gli regalano un punto pesantissimo

