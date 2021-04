Forbes ha stilato una classifica del valore economico dei club di tutti il mondo a due anni di distanza dall'ultima volta (a settembre era uscita Juventus e Inter sono nella top 15 assoluta, ma restano distanti dai colossi del calcio mondiale. Non solo per posizione ma, anche e soprattutto, per valore. Non una sorpresa, anche se possiamo definire positivo il fatto di avere quattro squadre di Serie A nella top 20 mondiale. Qual è la squadra che vale di più al mondo? La rivista americanaha stilato una classifica del valore economico dei club di tutti il mondo a due anni di distanza dall'ultima volta (a settembre era uscita quella dei giocatori più pagati ).sono nella top 15 assoluta, ma restano distanti dai colossi del calcio mondiale. Non solo per posizione ma, anche e soprattutto, per valore. Non una sorpresa, anche se possiamo definire positivo il fatto di avere quattro squadre di Serie A nella top 20 mondiale.

Al primo posto c'è il Barcellona che vale secondo Forbes la bellezza di 4,76 miliardi di dollari, con il Real Madrid a ruota con una valutazione di 4,75. Seguono poi Bayern Monaco, Manchester United e Liverpool in top 5.

La top 20 dei club

Club Valore* 1. Barcellona 4,76 miliardi 2. Real Madrid 4,75 miliardi 3. Bayern Monaco 4,215 miliardi 4. Manchester United 4,2 miliardi 5. Liverpool 4,1 miliardi 6. Manchester City 4 miliardi 7. Chelsea 3,2 miliardi 8. Arsenal 2,8 miliardi 9. PSG 2,5 miliardi 10. Tottenham Hotspur 2,3 miliardi 11. Juventus 1,95 miliardi 12. Borussia Dortmund 1,9 miliardi 13. Atlético Madrid 1 miliardi 14. Inter 743 milioni 15. Everton 658 milioni 16. Milan 559 milioni 17. Roma 548 milioni 18. West Ham United 508 milioni 19. Leicester 455 milioni 20. Ajax 413 milioni

*classifica stilata in dollari

Per vedere la prima squadra italiana, dunque, dobbiamo scendere fino all'11° posto dove c'è la Juventus che sfiora la valutazione di 2 miliardi di dollari, con il club bianconero che è cresciuto del 29% rispetto a due anni fa. L'Inter è 14a a 743 milioni, con una crescita dell'11%. Se andiamo a vedere, l'offerta di acquisizione da parte di BC Partner non è tanto dissimile da questa valutazione. Milan 16° a 559 milioni, con una decrescita però del 4% rispetto a due anni fa. Infine la Roma 17a con una valutazione di 548 milioni, con una decrescita del 12% rispetto a 2 anni fa.

