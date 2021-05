Cristian Stellini - vice di Antonio Conte, che non si è presentato ai microfoni - commenta così la sconfitta per 3-2 dell’Inter contro la Juventus all’Allianz Stadium nella trentasettesima giornata del campionato di Serie A. Ecco gli stralci più significativi della sua conferenza. Il focus è sulla moviola

Sulla sconfitta

“All’Inter è mancata la stoccata finale, la capacità di concretizzare le non tantissime occasioni che ci sono state. Non ci siamo riusciti e nonostante fossimo in superiorità numerica comunque la partita rimaneva difficile perché giocavamo contro un’ottima squadra che voleva ottenere il risultato. Abbiamo creato 3-4 occasioni e ne abbiamo realizzata una grazie al VAR che l’ha convalidata. Siamo soddisfatti della prestazione dei ragazzi, a noi interessava venire qui e dimostrare di essere la squadra davanti a tutti in classifica”.

Su Calvarese

“Non so se Conte sia arrabbiato per l’arbitro ma non credo visto che ci interessava più la prestazione dei nostri giocatori. Gli episodi parlano da soli, non spetta a me fare una disamina. È giusto che parlino le immagini, tutte "

