La Lazio ha scoperto l'autore del primo dei due video che hanno immortalato il primo volo della Lazio con il nuovo aereo personalizzato voluto da Claudio Lotito per il club biancoceleste: si tratta del difensore Wesley Hoedt, che ora dovrà risponderne da regolamento. Secondo la ricostruzione del Messaggero, è stato l'olandese a riprendere il brusco arrivo del velivolo in quel di Crotone, diventato poi virale in poco tempo. In assenza di Peruzzi, è stato il direttore sportivo Tare a redarguirlo immediatamente per il gesto.