Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Verona e Inter, valido per la 2^ giornata di Serie A arbitrato dal signor Manganiello della sezione di Pinerolo. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso allo stadio Bentegodi di Verona.

La moviola LIVE di Verona-Inter

MINUTO 59 - Contrasto nell'area del Verona tra Hongla e Lautaro Martinez, l'arbitro assegna la rimessa dal fondo visto l'ultimo tocco del pallone da parte dell'attaccante argentino, confermando poi la propria decisione dopo il check del VAR. Eppure, da quanto emerge dalle immagini, il contrasto tra i due giocatori c'è tutto, con Hongla che - apparso in ritardo nel contrasto con Lautaro - sembra sfiorare appena il pallone e toccare le gambe dell'avversario. Rigore che, quindi, che sembrava esserci.

