"Un regalo che attesti la crescita della Lazio in Italia e in Europa". Il presidente biancoceleste Claudio Lotito descrive così il Boeing 737/300 Classic (full optional da 148 posti) che dal prossimo 20 novembre accompagnerà giocatori e staff nelle trasferte nazionali ed internazionali. "Solo con il cuore si può toccare il cielo", lo slogan scelto per l'iniziativa. Non solo: le hostess indosseranno un foulard con i colori della società romana.