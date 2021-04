Cagliari-Verona, match della 29esima giornata andato in scena alla Sardegna Arena, si è concluso col punteggio di 0-2 . Gara arbitrata da Daniele Doveri della Sezione di Roma 1. Con questo risultato il Cagliari resta terzultimo in classifica, mentre il Verona sale all'ottavo posto a quota 41 punti. Reti di Barak e Lasagna, pali di Simeone e Salcedo, espulso Juric nel finale. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Le pagelle del Cagliari

Alessio CRAGNO 6,5 - Para la punizione di Veloso in avvio, compie un mezzo miracolo su Salcedo nel recupero con l'ausilio del palo. Insomma, fa quel che può per tenere in vita i suoi.

Daniele RUGANI 5,5 - A volte nelle chiusure non è puntuale e patisce la mancanza di punti di riferimento dei trequartisti del Verona.

Diego GODIN 6 - Preciso, ultimo a mollare nella retroguardia sarda.

Ragnar KLAVAN 5,5 - Ammonito, precipitoso negli uno contro uno e rimpiazzato per volontà di alzare il baricentro da parte di Semplici (dal 61' Gaston PEREIRO 5,5 - Qualche appoggio lo azzecca ma se ha la chance deve essere più freddo. Ci sono limiti tecnici).

Gabriele ZAPPA 5 - Delusione di giornata insieme al Ninja. Rischia su Zaccagni in area ma il contatto non è macroscopico. Doveri lascia correre.

Nahitan NANDEZ 5,5 - Così così. Alterna buone sgroppate con suggerimenti che piovono dalla fascia a qualche imprecisione negli ultimi metri (dal 72' Razvan MARIN 6 - Partecipa all'arrembaggio finale).

Radja NAINGGOLAN 5 - Da regista davanti alla difesa non rende e perde le sue doti da incursore. Pochi lampi. Spaesato.

Alfred DUNCAN 6 - Ottimo il suggerimento per Simeone, una palla filtrante che meritava miglior gestione da parte del compagno. Sostanza (dall'82' Leonardo PAVOLETTI s.v.).

Charalampos LYKOGIANNIS 5,5 - Spreca sparando in tribuna un pallone dal cuore dell'area, poi trova anche Silvestri sulla sua strada (dal 61' Kwadwo ASAMOAH 5,5 - L'ex Juve e Inter sembra avere un po' di ruggine addosso. Rimandato).

JOAO PEDRO 6,5 - Pericoloso dal limite, anima di questo Cagliari ma Silvestri è perfetto e i compagni non sempre lo supportano.

Alberto CERRI 5,5 - Più prezioso dietro che davanti. Sbaglia un gol fatto (dal 61' Giovanni SIMEONE 5,5 - Ha sulla coscienza un gol che doveva segnare. Prende il palo perché non gliene va dritta una).

All. Leonardo SEMPLICI 6 - Ha ragione a non mollare. Questo Cagliari meritava miglior sorte ma certi errori individuali complicano una situazione di classifica molto delicata. Primo tempo troppo rinunciatario.

Le pagelle del Verona

Marco SILVESTRI 7 - Perfetto su Joao Pedro e Lykogiannis, ci sono le sue manone su questa vittoria.

Federico CECCHERINI 7 - Ispirato come poche altre volte. Finezza di tacco per liberare Faraoni nel primo tempo, poi dribbling ed esterno sinistro da ala pura. Il tutto condito da una prestazione da gladiatore in difesa.

Matteo LOVATO 6,5 - S'incolla a Cerri, non concede niente. Ammonito, era diffidato e salterà il match con la Lazio (dal 78' Giangiacomo MAGNANI s.v.).

Federico DIMARCO 6 - Svaria a sinistra, come uomo assist ci prova nel primo tempo.

Davide FARAONI 6 - Spinge meno del solito, attento ai compiti difensivi.

Adrien TAMEZE 6 - Lotta, il duello con Nainggolan è tosto e non lo perde (dal 54' Stefano STURARO 6 - Sempre ruvido, ma comunque battagliero e utile).

Miguel VELOSO 6,5 - Apre il match con una bella punizione, regala palloni al cachemire e sforna anche l'assist per Barak.

Darko LAZOVIC 6 - Spina nel fianco a corrente alternata sulla sinistra. Non demerita.

Antonin BARAK 7 - Nel momento migliore del Cagliari stampa un gran gol da fuori area. Provvidenziale dopo un primo tempo in sordina (dal 67' Daniel BESSA 6,5 - Suo l'assist per lo 0-2. Pimpante).

Mattia ZACCAGNI 6,5 - Chiede un rigore in avvio, sempre vivace. Da Nazionale (dal 78' Eddy SALCEDO s.v.).

Kevin LASAGNA 6,5 - Sembra ancora una giornata di poca freddezza quando va vicino al gol con un tiro a fil di palo. Al 99' non perdona invece.

All. Ivan JURIC 6,5 - Tre sconfitte di fila hanno lasciato il segno in un Verona determinato e anche fortunato. Gruppo solido. Salvezza raggiunta con ampio anticipo.

