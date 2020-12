Fiorentina-Genoa, posticipo della 10a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze si è concluso col punteggio di 1-1. Gara arbitrata da Doveri, la Fiorentina agguanta il pareggio proprio all'ultimo respiro con Milenkovic, dopo che il Genoa era passato in vantaggio all'89esimo con il gol del neo entrato Pjaca. Un punto a testa che, in chiave classifica, non accontenta nessuna delle due squadre. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Le pagelle della Fiorentina

Bartłomiej DRAGOWSKI 6: Non può nulla sul rasoterra di Pjaca, bravo a chiudere la porta in faccia a Destro due minuti dopo.

Martin CACERES 5,5: Regge per 85 minuti, cala nel finale concedendo troppi spazi alle forze fresche del Genoa.

Nikola MILENKOVIC 6,5: Un gol fondamentale che salva la Fiorentina dalla terza sconfitta consecutiva: si conferma il primo a crederci fino in fondo e l'ultimo a mollare.

Il gol di Milenkovic, Fiorentina-Genoa Credit Foto Getty Images

German PEZZELLA 6: Trascina la squadra da vero capitano, riesce a rendersi sempre pericoloso in attacco sulle palle alte.

Cristiano BIRAGHI 6,5: E' la vera spina nel fianco della difesa del Genoa: il suo cambio di passo e i suoi cross dalla sinistra mettono in difficoltà gli ospiti.

Erick PULGAR 5: Un lontano parente di quello visto a tratti nella scorsa stagione. Il suo destro sembra aver perso potenza.

dal 92' Christian KOUAME S.V.

Sofyan AMRABAT 5,5: Crea densità a centrocampo in fase di non possesso, carente in fase offensiva.

Gaetano CASTROVILLI 6: E' il più vivo e dinamico dei suoi nel primo tempo, la botta subita al primo minuto di gioco gli costa caro.

dal 42' Giacomo BONAVENTURA 6,5: Sostituisce al meglio il top player viola, solo il VAR gli nega la gioia del gol.

Jose Maria CALLEJON 5: Non riesce a incidere, troppo prevedibile in fase offensiva.

dal 78' Borja VALERO S.V.

Dusan VLAHOVIC 5,5: Ha bisogno di sbloccarsi per ritrovare la giusta fiducia: pesa molto l'errore sotto porta nella ripresa.

dal 78' Patrick CUTRONE S.V.

Frank RIBERY 5: Prova ad accendersi in più di un'occasione con scarsi risultati, spesso forza troppo la giocata personale.

dal 78' Valentin EYSSERIC 6: Entra e infiamma il finale di gara con le sue conclusioni. Propizia il gol del pareggio costringendo Paleari al grande intervento sul suo tiro al volo.

All. Cesare PRANDELLI 6: Milenkovic lo salva nel finale, la sua Fiorentina ha del potenziale ma sembra non riuscirlo a esprimere a pieno.

Le pagelle del Genoa

Federico MARCHETTI 6: Non sporca nemmeno i guanti, unico intervento sul tiro-cross di Pulgar dopo due minuti.

dal 65' Alberto PALEARI 6: Attento sulle conclusioni da fuori, il gol di Milenkovic gli nega nel finale la prima porta inviolata in carriera in Serie A.

Edoardo GOLDANIGA 6,5: E' il migliore in campo per i primi 60 minuti, sceglie sempre la giocata giusta e prova a innescare le sue punte verticalizzando in avanti.

Cristian ZAPATA 6: Partita ordinata e priva di particolari pericoli da sventare. Lo ferma un problema muscolare.

dal 37' Paolo GHIGLIONE 5,5: Si perde Bonaventura in occasione del gol annullato. Lo salva il VAR.

Mattia BANI 6: Il suo muro difensivo regge fino al recupero, poche sbavature.

Andrea MASIELLO 6: E' il veterano della difesa rossoblu, si fa sentire e guida i compagni di reparto per tutta la partita.

Lukas LERAGER 5,5: Tanto sacrificio ma poca sostanza, oggi non brilla.

Ivan RADOVANOVIC 5,5: Troppe volte impreciso in fase di impostazione.

dall'80' Valon BEHRAMI S.V.

Stefano STURARO 6: Spirito da vero guerriero, a centrocampo aggredisce ogni pallone.

Luca PELLEGRINI 6,5: Con il suo cambio di passo è in grado di mettere in difficoltà la difesa della Fiorentina.

Pellegrini su Caceres, Fiorentina-Genoa Credit Foto Getty Images

Eldor SHOMURODOV 5,5: Non trova spazi per poter fare male, si limita a sfruttare la sua fisicità per mantenere palla e far salire la squadra.

dal 65' Marko PJACA 7: Entra, si dimostra cinico davanti al portiere e trascina il Genoa verso la vittoria: per sua sfortuna, il suo gol vale solo un punto.

Gianluca SCAMACCA 5: Non brilla come nelle scorse uscite, pochi palloni toccati e nessun reale pericolo creato.

dall'80' Mattia DESTRO S.V.

All. Rolando MARAN 6,5: Azzecca i cambi, con Destro e Pjaca che aprono letteralmente la difesa della Fiorentina. La vittoria, però sfuma nel finale.

