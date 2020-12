Succede tutto nel finale: dopo 70 minuti di equilibrio e paura di scoprirsi, Fiorentina e Genoa accendono il Franchi dando vita ad un finale di gara davvero thrilling. Bonaventura la sblocca dal 72esimo con un tap-in ravvicinato, ma l'arbitro, ravvisando un suo fallo sugli sviluppi dell'azione, annulla tutto per fuorigioco. Allora, a sbloccare la sfida ci pensa il neo entrato Pjaca, imbeccato perfettamente da Destro e bravo, a un minuto dal 90esimo, a freddare Dragowski e far esplodere la gioia del Genoa. Sembra l'epilogo di una giornata da dimenticare per i ragazzi di Prandelli, che però non si danno per vinti, e proprio all'ultimo respiro agguantano il definitivo pareggio: Biraghi semina il panico sulla sinistra e mette il pallone al centro, Paleari si supera sulla conclusione di Eysseric ma non può nulla sul doppio tentativo di Milenkovic, prima ribattuto da un difensore e poi ribadito in rete dal difensore viola. Un punto che, dopotutto, non serve a nessuno: mastica amaro il Genoa, con la possibilità di agganciare la Fiorentina in classifica che sfuma proprio all'ultimo respiro.