Luis Alberto ha pubblicato due foto: una in maglia biancoceleste, in campo, accompagnata da alcune emoticon; poi l'immagine dell'esito del tampone, accompagnata da un'eloquente scritta: "Yeessss!!!". Anche la moglie del centrocampista della Lazio è risultata negativa.

Tutto lascia pensare che Luis Alberto possa essere in campo contro la Juventus. Il centrocampista spagnolo dovrà completare tutte le procedure, svolgendo come ultimo step la visita di idoneità; tuttavia non dovrebbe mancare nel big match della 7ª giornata. Si attendono notizie anche per Lucas Leiva, Ciro Immobile e Thomas Strakosha, tutti recuperabili in vista della gara contro i bianconeri; se tutto dovesse essere confermato, l'unico indisponibile per coronavirus dovrebbe essere Manuel Lazzari, risultato ancora positivo.