Il Milan, archiviata con un pareggio a Lille la parentesi Europa League , si rituffa nel campionato. La squadra rossonera, guidata ancora una volta da Daniele Bonera vista l’indisponibilità causa Covid di Stefano Pioli, affronta in casa la Fiorentina di Cesare Prandelli. Ecco come il “mister di scorta” vede la sfida.

"La Fiorentina ha attraversato un momento un po' così ma sappiamo il valore che hanno. Il Verona non ha cancellato le certezze, avevamo bisogno di riposare dopo un periodo lungo di partite. Abbiamo ripreso il cammino dove lo abbiamo lasciato, ma anche col Verona abbiamo fatto una buonissima partita, l'abbiamo analizzata. I ragazzi sanno cosa fare per rimanere in alto, abbiamo la consapevolezza di essere forti".