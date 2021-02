Il derby Scudetto va all'Inter. Non è una vittoria, quella dei nerazzurri: è un dominio. Un 3-0 che racconta in maniera piuttosto fedele il rapporto di forze visto a San Siro durante i 90 minuti della stracittadina. Decisivi, come sempre, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. L'argentino firma la doppietta che indirizza il match, prima di testa su cross del compagno e poi da due passi, ben servito da Perisic. E il belga chiude definitivamente i conti con un'azione personale e un sinistro secco alle spalle di Donnarumma. Il Milan ha un sussulto solo tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo: Handanovic è però prodigioso con una serie di parate in pochi secondi su Ibrahimovic e poi su Tonali. L'Inter fa dunque festa, mentre il Milan perde per la quarta volta in un 2021 difficoltoso. E la classifica inizia a delinearsi in maniera piuttosto netta: diventano 4 i punti di vantaggio della formazione di Conte su quella di Pioli. Rispetto a qualche mese fa, è un mondo completamente rovesciato.