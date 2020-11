Del domani non v'è certezza, dell'oggi sì: Il Milan di Pioli è una macchina lanciata in piena fuga; i rossoneri hanno demolito la Fiorentina di Cesare Prandelli volando a +5 sulle inseguitrici in attesa del completamento della giornata. La squadra gioca ormai col pilota automatico, veleggia in una condizione fisica stratosferica e poi ci sono i numeri.... Le statistiche riferiscono di un ruolino di marcia difficile da pronosticare a inizio stagione: quella della banda Pioli è una marcia scudetto. Chi lo dice, poi, che il Milan è Ibra-dipendente?