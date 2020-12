"Abbiamo 4/5 situazioni per il calcio d'avvio e le alterniamo. Volevamo approcciare bene la partita perchè nelle ultime eravamo mancati. Speriamo sempre che le cose vadano nel miglior modo possibile; sono stati bravi Diaz e Calhanoglu e Leao a concludere bene. Volevamo quasi giocare senza centravanti per non dare riferimenti ai loro difensori centrali. Le squadre forte si sanno adattare alle caratteristiche dei giocatori che scendono in campo pur mantenendo i propri principi" le sue parole." Così Stefano Pioli dopo la vittoria del suo Milan in quel di Reggio Emilia, grazie la quale i rossoneri sono rimastI saldi al comando solitario della Serie A. Il tecnico si sbilancia anche sulla prossima finestra di mercato invernale.

Quanto pesa la vittoria contro il Sassuolo?

Serie A Le pagelle di Sassuolo-Milan 1-2: Hernandez domina UN' ORA FA

"Ci sono dei momenti nei quali le partite pesano di più. Non eravamo soddisfatti degli ultimi due pareggi, noi giochiamo sempre per vincere. Potevamo vincerla, ma abbiamo anche rischiato di perderla contro una squadra molto forte che ci ha messo in difficoltà. Questo match pesava molto dal punto di vista mentale, volevamo vincere ed esserci riusciti ci dà molta soddisfazione."

Sul mercato

"Abbiamo le idee chiare sul mercato, se ci saranno le opportunità per migliorare questa squadra le coglieremo altrimenti rimarremo così. Chi arriverà, se arriverà, dovrà essere predisposto a capire un certo modo di lavorare. Abbiamo creato un gruppo compatto e unito anche se è difficile gestire le tante assenze. Mancavano due difensori, due attaccanti ma i ragazzi chiamati in causa rispondono presente. Ora ci manca un ultimo sforzo, ci aspetta una partita importante e difficile tra 3 giorni e dovremo fare a meno di Kessiè che mancherà, poi potremo goderci questo 2020 che, sportivamente parlando, ci ha regalato grandi soddisfazioni"

Segnale scudetto

"Il segnale lo diamo a noi stessi. Da quando sono arrivato il club ci ha messo nelle condizioni di poter lavorare nelle migliori condizioni possibili e con un'area tecnica che ha migliroato la squadra comprato giocatori giovani e di personalità oltre a una tifoseria che ci fa sempre sentire il loro entusiasmo. All'inizio la mancanza di pubblico ci ha fatto crescere, ma ora i nostri tifosi, come mi ha detto Ibrahimovic, ci farebbero volare. Vogliamo provare a dare soddisfazioni a noi stessi e a loro in un momento nel quale la vita non è normale."

Su Hernandez

"Sta crescendo diventando un giocatore completo, i suoi strappi ci fanno afre la differenza in attacco ma sta migliorando anche in fase difensiva. Sta lavorando molto, si sacrifica e ha i mezzi per essere un top. Se otteniamo questi risultati è perché abbiamo dei giocatori che sono di livello assoluto e che potrebbero giocare in tantissime squadre top in Europa."

Pioli: "Theo Hernandez può diventare uno dei migliori al mondo. Rebic si è rigenerato da solo"

Calciomercato Milan su Luis Alberto, caccia aperta al Papu Gomez 9 ORE FA