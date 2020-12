Il calciomercato non si ferma mai, nemmeno durante i campionati: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Milan, obiettivo Luis Alberto

Negli ultimi giorni si è diffusa la voce dell’interesse del Milan nei confronti di Luis Alberto. Lo spagnolo sembra essere in rotta con i biancocelesti e i rapporti con il presidente Lotito se non sono al minimo storico, poco ci manca. Il giocatore potrebbe lasciare la Capitale, anche se pochi mesi fa ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2025. Secondo quello che riporta la Gazzetta dello Sport, arrivare al calciatore resta molto difficile, soprattutto a gennaio. Strapparlo ai biancocelesti nella prossima sessione di mercato è quasi impossibile. A stagione finita però la situazione potrebbe cambiare, soprattutto se Simone Inzaghi lascerà la panchina.

La nostra opinione: il Milan viaggia a vele spedite in campionato, così come in Europa. Risultati importanti e voglia di tornare grandi, il più presto possibile. La dirigenza rossonera è soddisfatta del lavoro di Stefano Pioli, questo non è un mistero e vorrebbe anche rinforzare la rosa in vista dei prossimi impegni e non solo. Il Diavolo si avvicina al salto di qualità e l’intenzione è ovviamente quello di farlo regalando all’allenatore giocatori importanti. Uno di questi è Luis Alberto e molto dipende dal futuro di Simone Inzaghi che non ha ancora firmato il rinnovo di contratto e non è detto che lo farà: anche in questo caso i rapporti con Lotito giocheranno un ruolo fondamentale, come con Luis Alberto. In estate quindi il Milan potrebbe tentare l’affondo. Lo spagnolo piace molto alla dirigenza, ma la trattativa è legata a doppio filo al destino di Hakan Calhanoglu e al suo possibile nuovo accordo con i rossoneri.

Papu Gomez, chi offre di più? Riecco l'Al Nassr

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, nel futuro del Papu Gomez potrebbe esserci l’approdo negli Emirati Arabi. Attraverso alcuni intermediari, infatti, vi sarebbe stato un nuovo sondaggio dell’Al Nassr che aveva già pensato all’argentino negli scorsi mesi. Il club di Riad è stato tuttavia scoraggiato dalla richiesta dell’Atalanta che per il cartellino del suo capitano chiede almeno 15 milioni di euro.

La nostra opinione: quando mancano poco più di due settimane alla riapertura del calciomercato invernale, uno delle occasioni ghiotte per Inter, Milan e Juventus resta Papu Gomez. Il capitano dell’Atalanta, ai ferri corti con Gasperini, può lasciare i nerazzurri già a gennaio. Rispunta, intanto, questa pista lontana dall’Italia: l’Al Nassr rimane interessato alla finestra e nel caso in cui la Dea dovesse abbassare le pretese, tornerebbe alla carica. La soluzione sarebbe vantaggiosa per due motivi per il club bergamasco: dal punto di vista economico permetterebbe di monetizzare il più possibile, da quello tecnico consentirebbe di non rinforzare una diretta concorrente per l'Europa in campionato.

Abdallah Sima, la Juve sfida il Milan

Abdallah Sima stuzzica due big della Serie A. Il Presidente dello Slavia Praga, Jaroslav Tvrdík, vorrebbe 50 milioni di euro per lasciarlo andare a via a gennaio. Chiaramente, una provocazione: sa benissimo di non poter mai ottenere quella cifra. Milan e Juventus sono interessate, per la prossima estate, sempre ammesso che il prezzo non superi i 20-25 milioni di euro. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

La nostra opinione: Sima è un classe 2001, colosso senegalese di 188 centimetri di proprietà dei cechi dello Slavia Praga. Fin qui, in stagione, ha segnato 13 gol in 18 gare disputate con i biancorossi tra campionato ed Europa League, facendosi notare dai più attenti osservatori di mercato internazionale. Sotto contratto con lo Slavia Praga fino al 30 giugno 2023, Sima è una punta centrale in grado, però, di potersi anche adattare da esterno su entrambe le fasce. Un centravanti duttile e moderno.

