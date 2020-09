Sospetto stiramento alla coscia sinistra , in attesa dell'esito ufficiale degli esami arriva la prima certezza: Lorenzo Insigne salterà la prossima sfida di campionato del Napoli contro la Juventus. A confermarlo è stato l'agente dello stesso giocatore Vincenzo Pisacane che non ha voluto nascondere il malumore del capitano azzurro nel saltare il big match contro i bianconeri e i successivi impegni con la Nazionale:

Odio per Lorenzo? Sono tifosi di altri club, non del Napoli. Sono pseudo tifosi, un tifoso del Napoli non può pensare che la squadra è migliorata all’uscita di Lorenzo. Sono contento dei tantissimi messaggi di sostegno che mi sono arrivati, è di questo che mi piace parlare