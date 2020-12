Napoli-Sampdoria, match della 11a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Diego Armando Maradona si è concluso col punteggio di 2-1. Gara arbitrata da Federico La Penna, della sezione di Roma. il Napoli di mister Rino Gattuso in virtù di questo risultato resta ancorato al treno di testa mentre la Sampdoria di Ranieri rimane inchiodata a quota 11 punti in classica. Blucerchiati in vantaggio con Jankto, rimonta azzurra griffata Lozano-Petagna. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Le pagelle del Napoli

Alex MERET 6 – Non può nulla sulla sventola di Jankto.

Giovanni DI LORENZO 5,5 – Male, malissimo in avvio sulle sgroppate di Jankto. Sale di tono nella ripresa come tutto il Napoli.

Kostas MANOLAS 6 - Non trova le distanze in avvio, poi si ricompatta assieme al compagno di reparto.

Kalidou KOULIBALY 6 – Idem come sopra, prestazione in crescendo dopo qualche imbarazzo iniziale.

Faouzi GHOULAM 6 - Il piede c'è, la condizione fisica ancora no. Gli concediamo le attenuanti. (Mario RUI 6 – Impatto arrembante sulla sinistra.)

Diego DEMME 6 – Cresce nella ripresa, dopo avvio a rilento (BAKAYOKO 6 – Buon equilibratore in mezzo)

Fabian RUIZ 5 – Pomeriggio no: lento e impacciato. L’assetto a 2 con Demme non funziona, la Samp ha la vita troppo facile (45’ LOZANO 7,5 – L’uomo della svolta in casa Napoli: segna e fa segnare. Devastante dal momento del suo ingresso in campo. Può essere il suo anno: per ora, lo è.)

Matteo POLITANO 5 – Prevedibile e sempre anestetizzato dalla difesa della Samp. Innocuo. (45’ PETAGNA 7 – Il riferimento che serviva in mezzo)

Piotr ZIELINSKI 6 – IL più vispo in avvio, anche se la benzina finisce prima del previsto. (77' LOBOTKA sv)

Lorenzo INSIGNE 6 – Parte male ma sul gol di Lozano ci mette lo zampino.

Dries MERTENS 6,5 – Bene in versione assist man: “+1” in occasione del gol di Lozano.

All. Gennaro GATTUSO 6,5 – Aggiusta la partita con i cambi. Pesca le carte giuste dal mazzo e ribalta la Samp dopo che Ranieri lo aveva inzialmente incartato.

Le pagelle della Sampdoria

Emil AUDERO 6 – Trafitto dai colpi di testa di Lozano e Petagna.

Alex FERRARI 6 – Combattivo sulla destra-

Omar COLLEY 5,5 – Senza affanni nella prima parte di gara, cambia musica nella ripresa. E tutt’altro che in meglio.

Maye YOSHIDA 5,5 – Vedi sopra.

Tommaso AUGELLO 5 – Molto male in marcatura, pesanti responsabilità sui gol incassato dalla Samp. Lozano lo fa ammattire.

Antonio CANDREVA 6 – Uno degli ultimi a mollare, pur tra qualche pausa qua e là.

Morten THORSBY 6,5 – Settepolmoni. Raddoppia, triplica, è indemoniato: nella ripresa cala insieme alla sua squadra.

Albin EKDAL 6 – Onesta regia in mezzo al campo, senza troppi fronzoli.

Jakub JANKTO 6,5 – Il migliore della Sampdoria: sulla sinistra è un pericolo costante, non solo per il (bel) gol realizzato. Quello dell’illusione. (DAMSGAARD sv)

Valerio VERRE 6 – Suo lo splendido assist per il gol di Jankto: poi, poco altro (64’ RAMIREZ 5 – Inspiegabilmente nervoso, pensa più ad attar briga)

Fabio QUAGLIARELLA 6 – Ci prova in tutti i modi nella sua città. Stavolta non c'è gloria per il grande ex.

All. Claudio RANIERI 6 – Samp organizzata e super compatta in avvio. Poi Lozano (soprattutto) e Petagna gli mettono i bastoni tra le ruota. Troppo ampio il gap tecnico, ma per poco Sir Claudio non strappava punticini importanti.

