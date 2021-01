Otto partite, due mesi esatti domani. Era il 7 novembre quando lo Spezia passava sul Benevento per l’ultima vittoria in Serie A. In mezzo un filotto preoccupante per Italiano, che dopo i complimenti per la buona partenza aveva conosciuto 5 sconfitte nelle ultime 6 partite, di cui 3 consecutive. Ecco, tutto questo periodo negativo per i liguri conosce la sua fine al Diego Armando Maradona di Napoli, dove lo Spezia riesce nell’impresa di ribaltare – per giunta in 10 uomini – un Napoli troppo poco cinico e abbastanza impaurito. La squadra di Gattuso infatti si perde in un bicchier d’acqua, non concretizzando le occasioni del primo tempo ma soprattutto andando ko mentalmente dopo il pareggio a sorpresa di Nzola su rigore (intervento davvero stupido di Fabian Ruiz). E così, sul più bello, nonostante l’uomo in meno per l’espulsione di Ismajli al 78’, la squadra di Italiano piazza il sorpasso nel finale con il gol di Pobega, nel posto giusto al momento giusto per concretizzare il bel lavoro di Gyasi e Nzola. I liguri trovano così ossigeno in fondo alla classifica staccando di 2 punti Toro e Parma. Il Napoli perde una ghiotta occasione di accorciare sull’Inter; e insieme a quelle anche le residue ambizioni da titolo: questa squadra non è ancora guarita e continua a mostrare cali di attenzione piuttosto preoccupanti.