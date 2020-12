Il Parma resta nella parte destra della classifica, nonostante il dominio casalingo fatto vedere col Cagliari. Sono diverse le occasioni create dalla squadra di Liverani, ma i tentativi di Gervinho, Karamoh, Kurtic e Brunetta non vanno a bersaglio. Il Cagliari si difende come può e muove la sua di classifica, riuscendo a tornare a casa con la porta inviolata, cosa successa poche volte in questa stagione (solo in casa contro la Samp). Da segnalare anche un gol annullato ad Osorio: finisce 0-0 al Tardini.