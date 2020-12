Il Parma non va oltre lo 0-0 interno contro il Cagliari nonostante le tante palle gol. Ovviamente sul banco degli imputati ci vanno gli attaccanti, con Karamoh e Gervinho incocludenti e un Inglese troppo morbido. Ma è Brunetta quello che spreca malamente due chance nel finale, mancando la vittoria. Che dire del Cagliari, con Cerri che proprio non si vede. Qualche acuto per la squadra di Di Francesco, visto le grandi prove difensive di Walukiewicz e Lykogiannis.

Le pagelle del Parma

Luigi SEPE 6 - Attento durante le poche sortite offensive del Cagliari.

Simone IACOPONI 6 - Qualche corpo a corpo duro, ma riesce a salvarsi.

Yordan OSORIO 6 - Buona copertura difensiva prima su Cerri poi su Simeone.

Bruno ALVES 6 - Aiuta il compagno di reparto e fa ripartire velocemente l'azione.

Giuseppe PEZZELLA 6 - Esce prima ancora dello scoccare della mezz'ora. Poco lavoro per lui. (dal 28' Riccardo GAGLIOLO 6 - Battaglia sulla fascia, ma non crea quel qualcosa in più davanti).

Juraj KUCKA 6,5 - Sempre nel vivo del gioco. Recupera qualche buon pallone.

Matteo SCOZZARELLA sv - Subito out per un infortunio. Non che avesse combinato granché prima. (dal 19' Simon SOHM 6 - Non è Xabi Alonso, ma non delude in mezzo al campo).

Jasmin KURTIC 6 - Grande caparbietà in mezzo al campo, come al suo solito. Fallisce però una ghiotta occasione nel primo tempo.

Yann KARAMOH 6 - Quando parte in velocità fa male, ma è troppo inconcludente. (dal 73' Juan BRUNETTA 5 - Ha ben due occasioni nel finale. La prima la spreca malamente davanti a Cragno, la seconda calcia comunque nonostante la vicinanza di ben due difensori del Cagliari).

Roberto INGLESE 5,5 - Si fa chiudere nella morsa dei difensori del Cagliari. (dal 72' Andreas CORNELIUS 6 - Gioca di sponda e col fisico. Non trova però il guizzo).

Kouassi GERVINHO 6 - Stesso discorso di Karamoh. Quando parte sulla fascia è imprendibile, ma dovrebbe essere più concreto quando va al tiro. (dal 73' Júnior HERNANI 6 - Non male il suo apporto alla partita, bello il tocco smarcante per Brunetta, ma l'argentino spreca tutto).

All. Fabio LIVERANI 6 - Il piano partita salta già alla mezz'ora, costretto ad operare due cambi. Il suo Parma è comunque volenteroso ma, a differenza della partita col Milan, questa volta non trova il gol. Davvero un gran difetto in queste partite.

Le pagelle del Cagliari

Alessio CRAGNO 6 - Quelli del Parma sono molto imprecisi al tiro, ma Cragno ci mette i guantoni quando serve.

Gabriele ZAPPA 5,5 - Dura difendere con Karamoh e Gervinho. Lui fa tantissima fatica.

Ragnar KLAVAN 6 - In qualche modo riesce a costruire un muro efficace per chiudere le sortite offensive del Parma.

Sebastian WALUKIEWICZ 6,5 - Gioca una grande partita di attenzione e non era facile con quelli del Parma che entravano da tutte le parti. Ottima gara in marcatura su Inglese, viene 'battuto' solo da un infortunio. (dal 71' Luca CEPPITELLI 6 - Fa buona guardia nel finale).

Charalampos LYKOGIANNIS 6,5 - La difesa del Cagliari regge bene, nonostante Karamoh e Gervinho facciano male sulle fasce laterali. Il greco si supera in un paio di occasioni e, anche quando viene saltato, riesce a farsi perdonare. (dall'83' Andrea CARBONI sv - Entra nel finale quando, per fortuna del Cagliari, il Parma non è più così dirompente sulla fascia).

Christian OLIVA 5,5 - Qualche intervento qua e là, ma delude sotto il profilo difensivo. Non riesce a fare filtro e il Parma va. (dal 77' Razvan MARIN 5,5 - Nell'ultimo quarto d'ora non riesce ad invertire la tendenza. La palla ce l'hanno sempre quelli del Parma).

Marko ROG 5,5 - Grande dinamismo e corsa, ma viene quasi sempre scavalcato dai centrocampisti del Parma.

Nahitan NÁNDEZ 6 - Quando prende palla è quello più pericoloso nel Cagliari, ma non trova lo specchio della porta di Sepe.

João PEDRO 5,5 - Partita sottotono. Non da João Pedro. Riesce comunque a costruirsi un'occasione da gol, ma la fallisce in pieno recupero.

Riccardo SOTTIL 5 - Si fa vedere con qualche azione nel primo tempo, ma nella ripresa sparisce. (dall'84' Matteo TRAMONI sv - Qualche minuto anche per lui, ma fatica a rompere l'avanzata del Parma).

Alberto CERRI 5 - Di Francesco lo schiera a sorpresa come unica punta del Cagliari, con Simeone e Pavoletti che restano in panchina. L'ex Juve combina però poco nella metà campo offensiva, non a caso viene sostituito all'intervallo. (dal 46' Giovanni SIMEONE 5,5 - Fa sicuramente più di Cerri, ma ci voleva ben poco. Anche l'argentino delude).

All. Eusebio DI FRANCESCO 5,5 - Il Cagliari sembra non aver capito ancora la sua identità. Il 4-2-3-1 è ancora un modulo non ben digerito dai sardi, soprattutto sotto il profilo della costruzione del gioco. Sorprende la scelta di schierare Cerri dal primo minuto. Un primo tempo buttato.

