Luigi SEPE 6,5 - Si fa trovare pronto quando serve, come sulle conclusioni di Biraghi

Yordan OSORIO 6 - Esordio di personalità per il difensore venezuelano classe '94 al cospetto di Ribery

Bruno ALVES 6,5 - Al rientro dopo la positività per Covid domina in area

HERNANI 5 - Troppo lento in fase di impostazione (dal 54' SOHM 6 - Lo svizzero entra in una fase complicata del match, ma interpreta bene il ruolo tra le linee)

Jasmin KURTIC 5,5 - Prestazione opaca come gran parte dei suoi compagni

Roberto INGLESE 5 - Torna titolare ma delude non tirando mai in porta (dal 54' KARAMOH 5 - Non crea occasioni pericolose)