Parma e Udinese dividono la posta al Tardini. Grande delusione per la band di D'Aversa, partita a mille nel primo tempo con l'acuto-lampo, al 3', di Cornelius (in gol dopo sei mesi e mezzo di astinenza) e il rigore trasformato da Kucka. Nella ripresa, però, i ducali si abbassano troppo e subiscono la rimonta friulana targata Okaka e Nuytinck. I padroni di casa restano quindi al penultimo posto a 14 punti (in attesa di Juventus-Crotone). Udinese relativamente tranquillo a quota 25.

Il tabellino

Serie A Le pagelle di Verona-Parma 2-1: Dimarco da impazzire 15/02/2021 A 22:35

PARMA-UDINESE 2-2

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Brugman (70' Cyprien), Hernani (66' Grassi); Mihaila (79' Bruno Alves), Cornelius, Karamoh (67' Man). All.: D'Aversa.

Udinese (3-5-1-1): Musso; Rodrigo Becão (46' Molina), Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan (88' Makengo), Walace (46' Nestorovski), Zeegelaar (67' Ouwejan); Pereyra; Llorente (60' Okaka). All.: Gotti.

Arbitro: Massimiliano Irrati di Pistoia.

Gol: 3' Cornelius (P), 32' rig. Kucka (P), 64' Okaka (U), 80' Nuytinck (U).

Assist: Pezzella (P, 1-0), De Paul (2-1), Ouwejan (U, 2-2).

Note - Recupero: 1+5. Ammoniti: Brugman, Cornelius, Zeegelaar, Bani, Mihaila, Musso, Hernani, Conti, Man, Pereyra.

Classifiche e risultati

La cronaca della partita in 14 momenti chiave

3' - GOL DEL PARMA PARMA CON CORNELIUS! Giuseppe Pezzella, ex di turno, mette in mezzo un pallone d'oro per l'attaccante danese, che salta su Zeegelaar e insacca di testa con uno stacco imperioso: 1-0! Primo gol in questo campionato per Cornelius, che si sblocca dopo sei mesi e mezzo!

Parma-Udinese, Serie A 2020-2021: Andreas Cornelius (Parma) esulta dopo il gol dell'1-0 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

7' - KARAMOH! Incursione dalla destra e tiro-cross basso: Mihaila non ci arriva e la palla sfila larga di pochissimo!

14' - ANCORA CORNELIUS! Altro colpo di testa su nuovo cross dalla sinistra di Pezzella: Musso risponde con la mano sinistra!

17' - ZEEGELAAR A RIMORCHIO IN PIENA AREA! Destro altissimo da ottima posizione: che occasione sprecata per l'Udinese!

32' - GOL DEL PARMA CON KUCKA SU RIGORE! Penalty solare, assegnato dopo un evidente sgambetto in area di Rodrigo Becão su Mihaila. Slovacco come sempre infallibile dal dischetto, nonostante Musso avesse intuito la traiettoria della sfera: 2-0!

Parma-Udinese, Serie A 2020-2021: Juraj Kucka (Parma) traforma il rigore del 2-0 battendo Juan Musso (Udinese) (Getty Images) Credit Foto Getty Images

45'+1 - MIHAILA IN VELOCITA'! Il rumeno incrocia il destro sul preciso lancio di Brugman: Musso salva l'Udinese dallo 0-3 respingendo la sfera potentissima.

47' - KUCKA! Bolide dai 20 metri: destro che si spegne di pochissimo a lato!

51' - ZEEGELAAR! Servito bene in profondità dal filtrante di Molina, la sua conclusione risulta ancora un volta imprecisa!

64' - GOL DELL'UDINESE CON OKAKA, APPENA ENTRATO! Cross pennellato dalla destra di De Paul e colpo di testa vincente dell'ex di turno, che prende bene il tempo a Bani: 1-1, gara riaperta al "Tardini"!

Stefano Okaka Chuka - Parma-Udinese Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

72' - MIHAILA DA DUE PASSI! Palla alta su sforbiciata del rumeno, su pressione di Nuytinck!

75' - GOL ANNULLATO ALL'UDINESE CON OUWEJAN! Cross di De Paul dalla destra e colpo di testa vincente di Ouwejan: la palla, però, è uscita al momento dell'assist dell'argentino.

80' - GOL DELL'UDINESE CON NUYTINCK! Punizione perfetta di Ouwejan dalla sinistra e colpo di testa vincente del centrale difensivo olandese, che sfugge alla marcatura del neoentrato Bruno Alves e realizza il suo primo gol stagionale: 2-2!

89' - GAGLIOLO DA DUE PASSI! Girata incredibilmente a lato su palla preziosissima, dalla destra, di Cornelius!

90+3 - CYPRIEN SU PUNIZIONE! Soluzione di destro, da quasi 30 metri: palla che scende, ma non abbastanza...

MVP

Cornelius. Ritorno al gol dopo 6 mesi e mezzo, ma non solo: prova di grande generosità, specie in ripiegamento. Se il Parma avesse avuto la sua costanza, per tutti e 90 i minuti di gioco, avrebbe certamente colto il bottino pieno.

Fantacalcio

PROMOSSO - Okaka. In gol dopo circa 3' dal suo ingresso in campo. Il suo colpo di testa vincente ha suonato la sveglia a tutta l'Udinese.

BOCCIATO - Rodrigo Becão. Provoca ingenuamente il rigore e risulta confusionario sia in marcatura che in disimpegno. Sostituito all'intervallo: la sua prova è da dimenticare.

Mihajlovic: "Sarò a Sanremo con Ibrahimovic"

Serie A Il Verona torna a sorridere: 2-1 in rimonta al Parma 15/02/2021 A 21:48