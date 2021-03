La Roma passa di misura all'Olimpico contro un Genoa quadrato e scorbutico. A decidere la contesa, rimasta in bilico sino al triplice fischio (anche se senza particolari rischi per Pau Lopez), il colpo di testa vincente al 24' di Gianluca Mancini su corner ben calciato da Lorenzo Pellegrini. I giallorossi danno continuità al successo di Firenze e salgono al 4° posto a 50 punti in attesa dell'Atalanta, impegnata a San Siro contro l'Inter. Grifone che resta, invece, a quota 27.

Il tabellino

ROMA-GENOA

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Mancini, Cristante; Karsdorp, Pellegrini, Diawara (60' Villar), Bruno Peres (87' Spinazzola); El Shaarawy (60' Mhitaryan), Pedro (74' Carles Pérez); Borja Mayoral (87' Fazio). All.: Fonseca.

Genoa (3-5-2): Marchetti; Masiello, Radovanovic, Criscito; Ghiglione (46' Cassata), Zajc (79' Melegoni), Strootman (76' Scamacca), Badelj, Zappacosta; Destro, Pjaca (46' Shomurodov). All.: Ballardini.

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna.

Gol: 24' Mancini (R)

Assist: Pellegrini (R, 1-0).

Note - Recupero: 0+5. Ammoniti: Masiello, Destro, Strootman, Mancini, Criscito.

