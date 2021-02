La Roma di mister Paul Fonseca non va oltre il deludente 0-0 in casa del Benevento di mister Pippo Inzaghi e rosicchia un solo punticino al Milan incappato nella sonora sconfitta nel derby alla vigilia dello scontro diretto in chiave Champions League. Giallorossi che non riescono a sfondare nemmeno quando il Benevento rimane in 10 uomini per il rosso a Glik. Nel finale Var protagonista: Pairetto concede un penalty alla Roma al minuto 95', ma il Var ravvisa offside di Pellegrini.