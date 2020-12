Albin EKDAL 6,5: martello della metà campo blucerchiata. A fine primo tempo si aggancia in area con Reca provocando il rigore trasformato da Simy. Poi, però, nella ripresa, si fa ampiamente perdonare con la spizzata per il tris di Quagliarella.

Mikkel DAMSGAARD 7: grande prova come il collega "di corsa" Jankto, con cui duetta a meraviglia. Stappa alla partita col suo secondo gol in Italia dopo quello realizzato alla Lazio.

Antnino LA GUMINA 5,5: qualche pasticcio di troppo, palla al piede. Vede ancora troppo poco lo specchio. Il suo "assist" per Jankto è in realtà un tiro ciccato.

Dal 60' Fabio Quagliarella 6: segna il suo 90° gol in maglia blucerchiata. E, per la verità, anche il 91° se non fosse per un cross in leggerissimo offside di Candreva.