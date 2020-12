La Sampdoria vince a Marassi 3-1 col Crotone e si porta a 17 punti e al caldo riparo di metà classifica, dando continuità al successo di Verona. Decidono gli acuti delle ali Damsgaard e Jankto e, dopo il rigore di Simy, il colpo di testa del subentrato Quagliarella, al 90° gol in blucerchiato ma a cui ne viene annullato al 91' su assist di Candreva, entrato al 89'. I pitagorici di Stroppa restano ancorati all'ultimo posto a quota 6.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Ferrari (8' Thorsby), Tonelli, Colley, Augello; Jankto, Ekdal, Adrien Silva (90' Yoshida), Damsgaard (89' Candreva); Verre (60' Ramirez); La Gumina (60' Quagliarella). All.: Ranieri.

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Eduardo Henrique, Petriccione (70' Rivière), Molina (46' Vulic), Reca; Messias, Simy (87' Rojas). All.: Stroppa.

Gol: 26' Damsgaard (S), 36' Jankto (S), 45'+1 rig. Simy (C), . Assist: Jankto (S, 1-0), La Gumina (S, 2-0).

8' - INFORTUNIO MUSCOLARE IMMEDIATO PER FERRARI! Nella Samp, il tuttofare Thorsby entra a fare il terzino destro.

16' - PETRICCIONE! La prima occasione del match è per il Crotone: ripartenza e passaggio conclusivo di Simy per Petriccione, abile a liberare un destro a giro che fa la barba al palo!

26' - GOL DELLA SAMPDORIA CON DAMSGAARD! Grande ripartenza blucerchiata con Verre abilissimo a innescare sulla sinistra Jankto, il cui rasoterra al centro viene raccolto in area piccola dal danese, che insacca in scivolata: 1-0!

36' - GOL DELLA SAMPDORIA CON JANKTO! Dalla destra, Damsgaard serve a centro area La Gumina, che cicca il tiro in girata. Il pallone, però, diventa buono per lo slovacco che, a rimorchio, infila per la seconda volta Cordaz: 2-0!