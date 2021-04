Sassuolo-Roma, match della ventinovesima giornata andato in scena al Mapei Stadium, si è concluso col punteggio di 2-2 . Gara arbitrata da Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Con questo risultato il Sassuolo di Roberto De Zerbi scivola al nono posto, superato dal Verona, mentre la Roma di Paulo Fonseca non riesce ad avvicinarsi al quarto posto. A segno Lorenzo Pellegrini, su rigore concesso dall'arbitro Pairetto per un fallo in area di Marlon su Carles Perez, e poi Traore, Bruno Peres e Raspadori. Nel primo tempo, sul risultato di 0-0, Maxime Lopez ha colpito un palo. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

Classifiche e risultati

Serie A La Roma si illude due volte, il Sassuolo la raggiunge: 2-2 3 ORE FA

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6,5 - Prende due gol, ma ne evita qualche altro. Determinante su Carles Perez, ma soprattutto su Borja Mayoral ed El Shaarawy, presentatosi soli davanti a lui.

Jeremy TOLJAN 5 - Perde piuttosto nettamente il duello con Spinazzola. Ogni volta che l'avversario diretto lo punta sono guai. Come nell'azione del raddoppio giallorosso (dal 77' Lukas HARASLIN s.v.)

Vlad CHIRICHES 5,5 - In coppia con Marlon non dà sicurezze. Lascia varchi in cui si infilano Borja Mayoral ed El Shaarawy, entrambi ipnotizzati da Consigli (dall'84' Federico PELUSO s.v.)

MARLON 5 - Pensa poco e agisce d'impulso quando deve intervenire sugli avversari. E in questo modo frana su Carles Perez, regalando un rigore alla Roma.

ROGERIO 5,5 - Parte bene, trovando spazi sulla propria fascia di competenza, poi torna nei ranghi. Se non altro non commette errori personali come i compagni di difesa.

Pedro OBIANG 6 - Uomo di fiducia di De Zerbi, che più volte gli chiede di "guidare" l'azione. In mezzo al campo fa sentire il proprio fisico.

Maxime LOPEZ 6,5 - Qualità al servizio della squadra. Sfiora la rete dell'1-0, vedendosela negare soltanto dal palo, e poi nobilita la manovra neroverde.

Hamed TRAORE 6,5 - In partita dall'inizio alla fine. Si mangia quasi subito un gol, poi ne trova un altro da attaccante puro.

Filip DJURICIC 6,5 - In 3 minuti si fa ammonire e poi sfiora il gol del vantaggio. Attivissimo e spesso al centro della manovra, fornisce a Traore l'assist dell'1-1 (dall'84' Brian ODDEI 6,5 - Porta brillantezza nel finale, sfornando l'assist del definitivo pari di Raspadori)

Jeremie BOGA 5 - Sembra essere in giornata. Sembra, appunto. Perché poi si spegne clamorosamente tra un errore e una dormita. Enorme uno spreco davanti alla porta sul punteggio di 0-1.

Giacomo RASPADORI 7,5 - Prestazione stupenda. Gioca da vero e proprio centravanti arretrato, mandando più volte i compagni in porta. Si danna l'anima, chiama Pau Lopez al miracolo e nei minuti finali trova un gol meritatissimo.

All. Roberto DE ZERBI 6,5 - Senza mezza squadra, fa di necessità virtù responsabilizzando Raspadori. Trova un pareggio meritatissimo, se si guarda l'andamento complessivo della gara.

Bruno Peres esulta per il gol in Sassuolo-Roma - Serie A 2020/2021 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Roma

Pau LOPEZ 6,5 - Fa quel che può, opponendosi ai tentativi di Djuricic e soprattutto di Raspadori. Viene salvato dal palo, ma nulla può in occasione delle due reti emiliane.

Rick KARSDORP 6 - Inizia nei tre dietro e soffre parecchio. Poi la situazione, complice la giornata no di Boga, migliora quando Fonseca passa alla difesa a quattro.

Bryan CRISTANTE 5 - Soffre parecchio le iniziative centrali di Raspadori e lascia il buco centrale in cui si infila Lopez, venendo salvato dal palo. Nel finale crolla, consentendo al capitano neroverde di segnare.

Gianluca MANCINI 5,5 - Fa meglio rispetto a Cristante, ma ci vuole poco. E in ogni caso anche lui balla parecchio.

Bruno PERES 6 - Non esattamente in partita. Anzi. Però viene salvato dal bel gol che porta in vantaggio la Roma per la seconda volta.

Amadou DIAWARA 5,5 - Qualche appoggio sbagliato, un cartellino giallo evitabile, una sensazione continua di affanno e fatica.

Lorenzo PELLEGRINI 6,5 - A centrocampo è un po' in affanno, come tutta la squadra, ma dal dischetto è freddissimo. Nella ripresa sfiora pure la doppietta su punizione.

Leonardo SPINAZZOLA 6,5 - Il solito treno, una minaccia costante. Quando punta Toljan lo salta puntualmente. Suo l'assist per l'1-2 di Bruno Peres. Mezzo voto in meno per la mancata marcatura su Traore in occasione del pari neroverde.

Carles PEREZ 6,5 - Gran bel primo tempo, tra una sforbiciata volante respinta da Consigli e l'azione del rigore. Cala visibilmente dopo l'intervallo.

Stephan EL SHAARAWY 5 - Si sacrifica giocando da esterno di centrocampo, ma davanti incide poco. Ha una sola palla gol, ma si fa ipnotizzare da Consigli (dal 74' Jordan VERETOUT s.v.)

Borja MAYORAL 5 - Più utile alla manovra che come stoccatore vero. Nell'unica opportunità a disposizione, come El Shaarawy, sbatte contro Consigli (dall'83' Edin DZEKO s.v.)

All. Paulo FONSECA 6 - Bravo a leggere la partita, modificando lo schema e passando alla difesa a 4. Ma la vittoria non arriva lo stesso.

Fonseca: "Gol subiti? Ci creiamo noi i problemi"

Serie A Napoli, pazzo 4-3 al Crotone. Ok Lazio e Atalanta, 2-2 Roma UN' ORA FA