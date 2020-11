Dopo aver incantato e segnato 18 gol in sei partite, il Sassuolo di De Zerbi si inceppa in casa contro l’Udinese penultima in classifica. Al Mapei Stadium nessun tiro in porta di Caputo e compagni che falliscono il sorpasso (almeno per due notti) sul Milan capolista. Funziona la ragnatela difensiva di Gotti che porta a casa un punto prezioso.