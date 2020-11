--- Le pagelle del Sassuolo ---

Andrea CONSIGLI 6 - Si fa sempre trovare pronto nelle uscite alte

MARLON 6 - Attento e disinvolto sulle (rare) sgroppate di Pussetto

Kaan AHYAN 6 - Zeegelaar lo costringe agli straordinari e ad assolvere solo ai compiti difensivi, ma ci riesce bene

Gianmarco FERRARI 6 - Un suo tiro insidioso è l'unico brivido dalle parti di Musso

ROGERIO 6,5 - Il più vivace dei suoi, generoso e in grande condizione fisica

Manuel LOCATELLI 5,5 - Qualche errore di troppo in fase di impostazione. Incide meno del solito

Maxime LOPEZ 5,5 - Tocca una quantità industriale di palloni, ma non incanta in cabina di regia (dal 90' OBIANG S.V.)

Domenico BERARDI 5 - Troppo poco per dargli la sufficienza. Prestazione opaca come gran parte dei giocatori del Sassuolo

Hamed TRAORE 5 - Poco movimento e tanto nervosismo: un'ammonizione nel primo tempo convince De Zerbi a lasciarlo negli spogliatoi all'intervallo (dal 46' MULDUR 5,5 - Entra per dare nuova linfa e ci riesce dopo 2' con una grande dribbling su Zeegelaar. Poi si chiude il sipario anche per lui)

Jeremie BOGA 4,5 - Dormiente nel primo tempo, tanto che il suo tecnico cerca di spronarlo ripetutamente. Irritante nella ripresa (dal 64' DEFREL 5,5 - Nemmeno lui dà la scossa)

Francesco CAPUTO 5 - Serata complicatissima per Mr. 5 gol in 5 gare. Non gli è arrivata una palla giocabile. Poco da aggiungere (dal 77' RASPADORI S.V.)

All. Roberto DE ZERBI 5,5 - Imbrigliato nella ragnatela di Gotti, il suo Sassuolo non riesce a scrollarsi nemmeno con i cambi. Passo falso e sogno primo posto rovinato.

--- Le pagelle dell'Udinese ---

Juan MUSSO 6 - Spettatore non pagante

Rodrigo BECAO 7 - Fa impazzire Boga frenando il suo entusiasmo fin dal primo 1 vs 1

Bram NUYTINCK 6,5 - Rientra dopo una lunga assenza e dispensa esperienza in tutto il reparto

SAMIR 6 - Anticipa Berardi. Basta e avanza

Jens STRYGER LARSEN 6 - Attento in difesa, meno generoso in attacco

Rodrigo DE PAUL 6,5 - L'unica occasione della partita capita sui suoi piedi nel primo tempo, ma la spreca complice una deviazione. Si vede che è il giocatore con più qualità in campo: porta palla, inventa calcio e ci mette il fisico. Gli manca, però, il killer instinct negli ultimi 30 metri

Tolgay ARSLAN 6 - Costretto ad un vistoso turbante per una tacchettata di Rogerio, non molla un centrimetro

Roberto PEREYRA 5,5 - Segue poco la manovra, può dare molto di più

Marvin ZEEGELAAR 6,5 - In costante proiezione offensiva, da lui vengono i tentativi più pericolosi dell'Udinese

Ignacio PUSSETTO 5 - Serata complicata al pari di quella di Caputo. E per gli stessi motivi (dal 64' DEULOFEU 5,5 - Entra per spaccare in due la partita ma finisce per adeguarsi ai ritmi, lenti, degli altri)

Stefano OKAKA 5 - Lotta e fa a sportellate con le torri del Sassuolo, ma perde quasi tutti i duelli (dall'84' LASAGNA S.V.)

All. Luca GOTTI 6,5 - La missione di Reggio Emilia è superata: tornare a casa con un punto e non subire gol. Ora vale la pena provare a fare qualcosa in più davanti perchè le qualità ci sono.

