Il Benevento ritrova il gol dopo tre partita, ma non il successo che latita da 10: 1-1 contro lo Spezia, al "Picco", nell'anticipo che apre la 26a giornata di Serie A. Strega avanti con il primo gol in Italia di Adolfo Gaich al 24', alla prima volta da titolare. Lo Spezia si scuote nella ripresa e, in mezzo alle traverse di Gyasi ed Erlic, pareggia i conti al 71' con Erlic. Con questo risultato, le due squadre muovono - di poco - la classifica, portandosi entrambe a quota 26.

Il tabellino

SPEZIA-BENEVENTO 1-1

Spezia (4-3-3): Zoet; Ferrer, Ismajli, Terzi (46' Marchizza), Bastoni (46' Erlic); Léo Sena, Ricci, Estévez (64' Maggiore); Verde (85' Galabinov), Nzola (58' Farias), Gyasi. All.: Italiano.

Benevento (3-5-2): Montipò; Tuia (85' Caldirola), Barba, Glik; Tello, Viola, Ionita (85' Dabo), Hetemaj, Improta; Caprari (77' Sau), Gaich (59' Moncini). All.: F. Inzaghi.

Arbitro: Francesco Fourneau di Roma 1.

Gol: 24' Gaich (B), 71' Verde (S).

Assist: Viola (B, 0-1).

Note - Recupero: 1+5. Ammoniti: Bastoni, Improta, Barba, Sau, Erlic, Dabo.

La cronaca della partita in 11 momenti chiave

5' - SPEZIA A UN PASSO DAL VANTAGGIO! Cross basso di Gyasi dalla sinistra con Nzola che, da due passi, colpisce con lo stinco mandando la sfera sui cartelloni pubblicitari.

15' - SCIVOLATA VOLANTE DI GAICH! Palla a lato di poco sul cross dalla sinistra di Improta.

18' - SIMONE BASTONI! Sinistro dal limite sul rilancio errato di Glik: palla sull'esterno della rete. Spezia ancora insidioso,

24' - GOL DEL BENEVENTO CON GAICH! Prima da titolare, primo gol in Italia! Errore in controllo di Terzi, lungo linea sulla destra di Tello per il bomber della Patagonia, che finta il tiro su Ricci per poi insaccare all'angolino: 0-1!

45' - VERDE! Sinistro basso dalla distanza, insidiosissimo: Montipò costretto a distendersi per arrivare sul pallone!

45'+1 - ISMAJLI! Colpo di testa da due passi: palla di poco alta, Spezia nuovamente vicino al pareggio.

58' - TRAVERSA DELLO SPEZIA CON GYASI! Colpo di testa imperioso, in piena area, dell'attaccante che oggi festeggia le 100 partite con gli Aquilotti: palla sul legno più alto e padroni di casa vicinissimi al pareggio!

65' - ATTENZIONE A IMPROTA! Il laterale sinistro del Benevento libera un destro a effetto, con pallone larga di pochissimo.

71' - GOL DELLO SPEZIA CON VERDE! Incursione sulla sinistra di Farias, che mette in area piccola per Maggiore, abile a superare Montipò ma non la retroguardia sannita che lo contrasta sulla linea. La palla arriva quindi all'accorrente Verde, che la scaraventa in fondo al sacco con tutta la forza possibile! E' 1-1!

76' ALTRA TRAVERSA DELLO SPEZIA CON ERLIC! Colpo di testa su preciso cross dalla bandierina di Marchizza!

90' - IMPROTA ! Destro dalle retrovie su pallone basso,dalla sinistra, di Dabo: palla fuori e occasione sprecata per il Benevento!

MVP

Verde. Grinta a tutto spiano tra le linee offensive dello Spezia. Sfiora la rete già a fine primo tempo con una staffilata da fuori fermata da Montipò. Poi, con forza, trova al 71' l'imporantissimo acuto che vale il definitivo 1-1.

Fantacalcio

PROMOSSO - Gaich. Al primo impiego da titolare, arriva il gol. Che stava diventando un problema, in casa Benevento, a secco da tre giornate. Può risultare una preziosissima arma in più per Filippo Inzaghi nella corsa salvezza.

BOCCIATO - Soriano. Censurabile il suo controllo, che regala palla a Viola e fa partire l'azione del gol di Geich. Da fondamentali del calcio: incredibile vedere certi errori in Serie A...

