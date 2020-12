Nel lunch match della 13a giornata è 1-1 tra Torino e Bologna. Gara tiratissima e ricca di errori da entrambi le parti, aperta al 69' da una tremenda gaffe di da Costa, che si butta in porta un pallone scodellato da Verdi su calcio di punizione. Il vantaggio granata, tuttavia, dura appena 10' per il pari firmato Soriano. Secondo pari di fila per Mihajlovic dopo il 2-2 di La Spezia: 14, ora, i punti in classifica. Giampaolo - a quota 7 - continua a non vincere.