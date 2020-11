Dopo Sassuolo-Udinese e Parma-Fiorentina la 7ª giornata riserva un altro 0-0. Torino e Crotone si annullano senza emozioni, con due tiri in porta di Messias e un palo casuale di Gojak. Nel finale Luperto si fa espellere per doppia ammonizione. Le squadre di Giampaolo e Stroppa devono fare ben altro per smuovere la classifica che per ora piange: calabresi ultimi a 2 punti e granata terzultimi a 5.