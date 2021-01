Ultima giornata del girone d'andata e l'Inter punta a ritrovare continuità dopo la bella vittoria contro la Juvenuts. In palio c'è anche il titolo di Campione d'inverno, piuttosto platonico, ma i nerazzurri sperano di mettere fine alla leadership del Milan che gioca contro l'Atalanta. Conte non fa esperimenti, anzi, e sceglie la formazione tipo per il match contro i friulani che sono passati ormai al 3-5-1-1 dopo l'infortunio di Pussetto.