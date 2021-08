Rivivi insieme a noi tutti gli episodi controversi del match tra Udinese e Juventus (qui la DIRETTA SCRITTA ), valido per la 1ª giornata di Serie A arbitrato dal signor Ivano Pezzuto di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Paganessi e Longo, quarto uomo Prontera, addetti VAR Mariani e Carbone. Contrasti al limite, rigori assegnati o negati, falli non fischiati e cartellini meritati o meno. Ecco tutto ciò che di rilevante è successo nella partita in corso alla Dacia Arena di Udine.

Classifiche e risultati

Serie A Dybala segna e la Juventus supera l'Atalanta: 3-1 14/08/2021 A 20:27

La moviola LIVE di Udinese-Juventus (arbitro Pezzuto)

- 51' RIGORE PER L'UDINESE! 51' Sacrosanto il rigore concesso all'Udinese per fallo di Szczesny su Arslan, il portiere polacco dopo una respinta corta ed errata stende il centrocampista che si era avventato in anticipo sul pallone vagante.

- 60' DEULOFEU STESO DA DANILO MA C'E' FUORIGIOCO: Proteste vibranti dell'Udinese che richiede un altro rigore per un fallo di Danilo in area ai danni del neoentrato Deulofeu. Il contatto sembra esserci ma a salvare la Juventus e il brasiliano è il VAR che ravvisa un fuorigioco di partenza millimetrico dell'attaccante iberico ex Milan.

83’ REGOLARE IL 2-2 DI DEULOFEU! Follia di Szczesny che rinvia su Okaka e con la palla che carambola fra le gambe di Deulofeu, che è lesto a segnare a porta vuota. Inizialmente Pezzuto e la terna non convalidano il gol ma al VAR si vede come la posizione di partenza dello spagnolo è assolutamente regolare. 2-2 giusto.

La posizione regolare di Deulofeu, Udinese-Juventus, Twitter (Credit @DAZN) Credit Foto Twitter

- 95' ANNULLATO IL 3-2 DI RONALDO PER FUORIGIOCO AL VAR! Subentrato nella ripresa, Ronaldo con un colpo di testa imperioso prende il tempo a Samir e incorna in rete il gol vittoria. Il portoghese si toglie la maglia e viene travolto dai compagni, dopo un lungo check var però la rete viene annullata per una posizione di offside veramente millimetrico.

Allegri: "Ronaldo mi ha detto che resta, così la chiariamo"

Serie A L'Inter riparte da Dzeko: primo gol nerazzurro nel 3-0 alla Dinamo 14/08/2021 A 18:27