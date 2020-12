Spezia-Bologna, sfida valida per la dodicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Picco di La Spezia (la prima in A al Picco per lo Spezia) mercoledi 16 dicembre con fischio d'inizio alle ore 20.45. I liguri di Italiano si presentano a questa sfida occupando il sedicesimo posto della classifica dopo 11 giornate con 10 punti, mentre gli emiliani sono undicesimi a quota 12 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Salva Ferrer, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Bartolomei, M. Ricci, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Capradossi, Dell'Orco, Galabinov, Mattiello, Ramos, Sena, Zoet

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Tomyiasu, Denswil; Svanberg, Poli; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Hickey, Mbaye, Orsolini, Sansone, Santander, Schouten, Skorupski, Skov Olsen

Statistiche Opta

Lo Spezia ha vinto appena uno dei sei precedenti in Serie B contro il Bologna (2N, 3P), 2-0 nel febbraio 2007. Queste due squadre si sfideranno in campionato per la prima volta da aprile 2015, incontro terminato 0-0 in cadetteria.

Lo Spezia è, con il Torino, una delle due squadre a non aver ancora vinto in casa in questa Serie A: due pareggi e tre sconfitte finora per i liguri.

Il Bologna ha perso ben sette delle ultime otto trasferte di Serie A – tuttavia la vittoria in questo parziale è arrivata proprio contro una squadra ligure (2-1 v Sampdoria a novembre).

Il Bologna è una delle due squadre a non aver ancora pareggiato in questa Serie A (con il Napoli) - dall'altra parte solo Juventus e Parma (cinque) hanno registrato più pareggi dello Spezia in questo campionato (quattro).

Lo Spezia ha subito almeno due reti in otto delle 11 gare di questo campionato, nessuna squadra ha fatto peggio nel torneo in corso.

Se si considerano i primi 15 minuti dei due tempi lo Spezia ha subito 12 gol in questo campionato (sei e sei), almeno quattro in più rispetto alle altre squadre di Serie A.

Il Bologna ha subito 22 reti nelle prime 11 giornate di questo campionato, eguagliando il suo record negativo di gol incassati a questo punto del torneo (al pari del 1949/50, 1997/98 e 2013/14).

Il Bologna è la squadra che in questa Serie A ha subito (due) e beneficiato (due, come Inter e Verona) di più autogol - nello specifico ne ha realizzato e incassato uno nell'ultimo turno contro la Roma.

In appena otto presenze in questo campionato, Diego Farias ha eguagliato il suo bottino di gol ottenuto in tutta la scorsa Serie A (in 18 presenze con il Lecce). L’attaccante dello Spezia può andare a segno in due gare di fila per la prima volta da maggio 2019 (con l’Empoli).

Roberto Soriano è il miglior marcatore del Bologna in questa Serie A (cinque reti), anche se nessuna di queste è arrivata in trasferta: di Orsolini, De Silvestri e Vignato le uniche tre reti rossoblu fuori casa nel campionato in corso (escl. autogol).

