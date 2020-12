Spezia-Lazio, sfida valida per la decima giornata della Serie A 2020-2021, si giocherà allo stadio Manuzzi di Cesena sabato 5 dicembre con fischio d'inizio alle ore 15. I liguri di Italiano dopo nove giornate hanno totalizzato 10 punti ed occupano il quattordicesimo posto, mentre i biancocelesti di Inzaghi sono noni in classifica con 14 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Salva Ferrer, Terzi, Erlic, Bastoni; Estevez, M. Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Capradossi, Dell'Orco, Galabinov, Mattiello, Ramos, Sena, Zoet

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Hoedt; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Fares; Immobile, Caicedo. All. S. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Proto, Vavro, Muriqi, Lulic

Statistiche Opta

L’unico confronto tra Spezia e Lazio tra Serie A, Serie B e Coppa Italia è arrivato nella coppa nazionale nel maggio 1941: successo esterno biancoceleste per 5-2 nei quarti di finale del torneo.

La Lazio ha perso 0-3 la partita contro la Sampdoria al Ferraris lo scorso ottobre: i biancocelesti non registrano due sconfitte consecutive in trasferte di Serie A contro squadre liguri dal 2014 (entrambe contro il Genoa).

La Lazio ha vinto ben 16 delle ultime 18 gare di Serie A contro squadre neopromosse; solo due passi falsi per i biancocelesti in questo filotto, pareggio 0-0 contro il Verona a febbraio e sconfitta 1-2 a luglio contro il Lecce.

Da inizio ottobre nessuna squadra ha pareggiato più incontri di Serie A dello Spezia: quattro (1V, 2P), come la Juventus.

Nonostante lo Spezia stia giocando le sue gare casalinghe in questo campionato all’Orogel Stadium, è la formazione che ha disputato più partite di Serie A in questo stadio dall’inizio dello scorso decennio senza ottenere neanche un successo (quattro: 2N, 2P).

La Lazio ha subito 16 gol nelle prime nove partite di questa Serie A, era dal 1992/93 che non ne subiva così tanti a questo punto del campionato - torneo dove incassò altre due reti alla 10ª giornata (1-2 v Foggia).

Lo Spezia è l’unica squadra a non essere ancora passata in vantaggio in casa in questa Serie A. I liguri infatti hanno conquistato appena due punti in incontri domestrici nel torneo in corso, meglio solo del Crotone (uno).

La Lazio è la squadra che ha segnato mediamente il primo gol della partita più tardi in questa Serie A, al 46°; infatti, nessuna formazione ha realizzato meno reti dei biancocelesti nel corso dei primi tempi in questa Serie A, solo tre (come il Verona), tanti quanti quelli messi a segno nei minuti di recupero (più di ogni altra).

M'Bala Nzola ha messo a segno tre gol da tre situazioni di gioco differenti in questa Serie A (su azione, sviluppi di corner e dal dischetto); è autore di tre delle ultime quattro marcature dello Spezia nella competizione.

Lo Spezia può diventare la 30ª formazione differente contro cui l’attaccante della Lazio Ciro Immobile va a segno in Serie A. Dal suo esordio nella competizione nel marzo 2009, solo due giocatori hanno tagliato questo traguardo nel massimo campionato italiano: Fabio Quagliarella (32) e Rodrigo Palacio (31).

