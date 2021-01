Spezia-Sampdoria, sfida valida per la diciassettesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Picco di La Spezia lunedí 11 gennaio con fischio d'inizio alle ore 20.45. La squadra di Italiano affronta quella di Ranieri. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Chabot, Marchizza; Maggiore, Agoumé, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias. All. Italiano

Squalificati: Ismajli

Indisponibili: Acampora, S. Bastoni, Capradossi, Mattiello, M. Ricci

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Damsgaard, Keita. All. Ranieri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: A. Ferrari, Gabbiadini, Prelec

Statistiche Opta

Spezia-Sampdoria sarà il 91° incrocio tra due formazioni liguri nella storia della Serie A a girone unico: la squadra ospitante ha vinto solo due degli ultimi 17 di questi incroci (5N, 10P).

La Sampdoria sarà l’ottava squadra ligure differente affrontata dallo Spezia tra Serie A e B – con l’1-2 dello scorso dicembre contro il Genoa, gli spezzini hanno interrotto una serie di imbattibilità di otto partite di campionato contro queste avversarie.

La Sampdoria è imbattuta in sei delle sette sfide contro squadre neopromosse in Serie A con Ranieri alla guida (4V, 2N, 1P) dopo aver perso tre delle precedenti quattro (1N) di queste partite con Di Francesco (una) e Giampaolo (due).

Lo Spezia non è ancora riuscito a vincere due partite consecutive in Serie A: in particolare, includendo anche i playoff di Serie B, è dallo scorso agosto che i liguri non centrano due successi di fila in campionato.

La Sampdoria non tiene la porta inviolata da 18 trasferte in Serie A e non fa peggio da gennaio 1956, quando subì gol per 24 gare esterne consecutive.

Sampdoria e Spezia sono due delle tre squadre (alla pari del Cagliari) che hanno subito più gol su palla inattiva in questo campionato (11 ciascuna).

L’allenatore dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha pareggiato ciascuna delle sue tre sfide da giocatore contro la Sampdoria in Serie A, la squadra contro cui ha chiuso più partite in parità nella competizione.

Tra i giocatori con almeno otto reti all’attivo nei top-5 campionati europei 2020/21, l’attaccante dello Spezia M'Bala Nzola é quello che ha effettuato meno tiri nello specchio (10).

Fabio Quagliarella della Sampdoria ha realizzato sei gol nelle sue ultime cinque gare contro neopromosse in Serie A, andando a segno in entrambe le due sfide contro squadre provenienti dalla B in questo campionato (due reti).

Keita Baldé è andato a segno in entrambe le ultime due presenze in Serie A: è da febbraio 2018, quasi due anni fa, che non trova la rete in tre partite di fila di campionato (con la maglia del Monaco in quel caso).

