Spezia-Verona, sfida valida per la quindicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Picco domenica 3 gennaio con fischio d'inizio alle ore 15. I liguri di Italiano si presentano a questa sfida occupando il diciassettesimo posto della classifica dopo 14 giornate con 11 punti, mentre i veneti di Juric sono noni a quota 20 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

Calciomercato Tabellone di mercato: tutti gli acquisti e le cessioni di gennaio 2021 4 ORE FA

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Sala, Erlic, Chabot, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias. All. Italiano

Squalificati: Terzi.

Indisponibili: Ferrer, Mattiello, Dell'Orco, Verde, Sena, Zoet, Galabinov, Capradossi

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni, Salcedo. All. Juric

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Benassi, Cetin, Kalinic, Favilli, Di Carmine.

Statistiche Opta

Il Verona ha vinto quattro degli ultimi cinque confronti contro lo Spezia tra Serie B e Coppa Italia (1P), tutti arrivati in Serie B tra il 2013 e il 2019. Lo Spezia ha perso le ultime quattro sfide casalinghe contro il Verona (la prima in Coppa Italia e le tre successive in Serie B) dopo che aveva vinto le precedenti sette, tra Serie B e Coppa Italia.

Lo Spezia ha perso le ultime due gare in campionato, contro Inter e Genoa, e potrebbe registrare tre sconfitte di fila per la prima volta in Serie A.

Il Verona è imbattuto nelle ultime cinque trasferte in Serie A (2V, 3N) e potrebbe restare imbattuto per almeno sei gare esterne di fila nel massimo campionato per la prima volta da settembre 2000 (otto in quel caso).

Il Verona ha perso solo una delle prime sei trasferte stagionali in Serie A (2V, 3N): l’ultima volta che i veneti hanno registrato al massimo una sconfitta nelle prime sette gare esterne di un singolo campionato risale al 1984/85 (zero in quel caso), anno dello storico Scudetto.

Lo Spezia ha incassato almeno due reti in ciascuna delle ultime sei gare di Serie A: l’ultima squadra con due o più gol al passivo per almeno sette partite nella competizione è stata la SPAL a luglio (otto in quel caso).

Verona (11, al pari del Milan) e Spezia (nove) sono due delle tre squadre che hanno colpito più legni in questa Serie A.

Spezia e Verona sono due delle tre formazioni (assieme alla Fiorentina) a non aver ancora trovato il gol da fuori area nella Serie A 2020/21.

L’attaccante dello Spezia M'Bala Nzola ha segnato sette reti nelle sue prime 10 presenze in Serie A: gli ultimi esordienti a realizzare 7+ gol nelle prime 10 gare nella competizione sono stati Krzysztof Piatek (nove gol nel 2018/19), Cristiano Ronaldo (sette reti nel 2018/19) e Romelu Lukaku (sette marcature nel 2019/20).

Tra i portieri con almeno cinque presenze in questa Serie A Marco Silvestri del Verona è quello con la percentuale di parate più alta (76.7%).

Fantacalcio: i consigli per la 15a giornata di Serie A

Calciomercato Da Haaland a Morata: quanto è cresciuto il loro valore di mercato IERI A 22:25