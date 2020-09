Continuano a uscire nuovi particolari intorno al caso Suarez. E ci sono due nomi nuovi: Federico Cherubini, direttore sportivo bianconero, e l'avvocato Luigi Chiappero. Il nome di Cherubini è uscito in una conversazione tra Maurizio Oliviero, rettore dell'Università Statale di Perugia, e Simone Olivieri, direttore generale dell'ateneo per stranieri. Oliviero ha detto a Olivieri (curiosa la quasi omonimia tra i due): "Guarda che di Suarez si è interessato Cherubini, il vice di Paratici". Con allusione a tre telefonate. Da lì i passi indietro per ricostruire i fatti.

La ricostruzione del "Corriere della Sera" è che Cherubini ha telefonato a Olivero nei primi di settembre per far sostenere a Suarez l'esame il prima possibile. Oliviero ha risposto che se ne sarebbe interessato, nonostante la Statale non fosse abilitata, e ha contattato Giulia Grego Bolli, rettrice dell'Università per stranieri, e Simone Olivieri, appunto. Da lì sono iniziati i contatti con i dirigenti bianconeri e con lo staff di Suarez. Cherubini ha dato la sua versione sul colloquio con Oliviero, "contattato perché lo conosco essendo umbro come me. Avevo saputo dal consolato di Barcellona che Suarez avrebbe potuto sostenere il test a Siena o a Perugia. Ho quindi chiamato il rettore per avere notizie e mi ha spiegato che bisognava rivolgersi all’Università per stranieri. A quel punto la palla è passata nelle mani dello staff di Suarez e dei nostri avvocati".

E Luigi Chiappero? Si tratta dell'avvocato titolare dello studio che assiste la Juventus. Coinvolto in una telefonata a tre con la collega Maria Turco e Simone Olivieri, del quale abbiamo già parlato in precedenza. Un colloquio in cui Chiappero e Turco hanno chiesto chiarimenti sull'esame che avrebbe dovuto svolgere Suarez: entrambi verranno sentiti dalla Procura di Perugia come "persone informate sui fatti". Come sottolinea il "Corriere della Sera", però, un'anomalia è la consegna del diploma. Che avviene normalmente un mese e mezzo dopo, non il giorno stesso come avvenuto per Suarez. Sotto la lente d'ingrandimento anche il file PDF inviato da Stefania Spina, professoressa incaricata di preparare Suarez e tifosa della Juve, a Lorenzo Rocca, uno degli esaminatori, con le domande da sottoporre al calciatore uruguayano.

