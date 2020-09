C’è anche Lorenzo Rocca fra gli indagati dell’inchiesta della Guardia di Finanza che vuole fare luce riguardo all’esame di italiano sostenuto da Luis Suarez , lo scorso 17 settembre all’Università per Stranieri di Perugia.

48 anni, docente dell’ateneo umbro, per l’accusa è indagato “per aver rivelato a Suarez i contenuti della prova orale del 17 settembre” ed aver sottoscritto il certificato “attestando falsamente di aver proceduto alla verifica della conoscenza della lingua italiana al livello B1, quando la verifica di tale conoscenza era fittizia”. Nello specifico le intercettazioni di Stefania Spina, direttrice del Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche all’Università di Perugia e docente incaricata della preparazione di Suarez per l’esame di B1 di italiano, hanno rivelato che il neoattaccante dell’Atletico Madrid avrebbe palesato grosse difficoltà nella comprensione ed esposizione della lingua italiana.