===Le pagelle del TORINO===

Salvatore SIRIGU 5,5 - Colpito quattro volte, ma puó poco. Nessuna parata di rilievo.

Mergim VOJVODA 5,5 - Fatica a contenere Gosens, ma quando spinge fa notare le sue qualitá. Suo il cross per il secondo gol di Belotti.

Nicolas NKOULOU 5 - Zapata e Muriel clienti difficili. Lento e spesso in ritardo, a quattro sta faticando.

BREMER 5,5 - Ci mette piú di una pezza, ma alla fine perde il duello con Zapata. Troppo forte anche per lui.

Nicola MURRU 5 - Hateboer lo schianta. Sempre superato, sempre in difficoltá.

Soualiho MEITÈ 5 - Anello debole del centrocampo granata. Non riesce a fermare mai Gomez.

Tomas RINCON 6 - Un assist per Belotti, ma anche qualche svarione di troppo in fase difensiva. Non dá la copertura giusta, pur battendosi fino alla fine. Esce infortunato. (Dal 80' SEGRE SV)

Karol LINETTY 5 - Stranamente poco aggressivo. Corre e si danna l'anima, ma non riesce a contrastare De Roon e Freuler. Prestazione insufficiente. (Dal 64' LUKIC 6 - Un po' di dinamismo e un po' di grinta)

BERENGUER 5,5 - Qualche accelerazione, ma anche tanti passaggi a vuoto. Dovrebbe creare superioritá, lo fa di rado. (Dal 64' VERDI 5,5 - Entra a gara chiusa e non fa nulla per riaprirla)

Andrea BELOTTI 7,5 - Che attaccante. In area domina, segna col mancino e di testa. Gioca per la squadra e anche di sponda. Caldara non lo prende mai.

Simone ZAZA 5,5 - Parte bene, centra la traversa, poi viene ammonito, si innervosisce e si perde. Un classico. (Dal 75' MILLICO SV)

ALL. Marco GIAMPAOLO 5 - Torino in difficoltá, anche nel reagire. Atalanta nettamente superiore e ok, ma questa squadra non ha anima e pare nelle stesse condizioni del finale della scorsa stagione.

Torino Atalanta Belotti Credit Foto Getty Images

===Le pagelle dell'ATALANTA===

Marco SPORTIELLO 5,5 - Poco reattivo sul secondo gol di Belotti. Nessuna grande parata.

Rafael TOLOI 5,5 - Meno bene del solito. Un paio di uscite a vuoto, alcuni interventi in ritardo su Belotti.

Mattia CALDARA 4,5 - Un mezzo disastro. Due volte in ritardo su Belotti, non tiene bene la linea, viene ammonito. Sostituito all'intervallo. (Dal 46' PALOMINO 6,5 - Buon secondo tempo. Rimette ordine, dá sicurezza)

Bosko SUTALO 5,5 - Non troppo convincente nemmeno lui. Paga inesperienza e ritardo di condizione.

Hans HATEBOER 7 - Asfalta Murru, torna al gol, si inserisce di continuo. In grande spolvero.

Marteen DE ROON 7,5 - Gran partita. In mezzo gioca sia duro che di fino. Cambia gioco, interdisce, gestisce. Il gol é solo un premio al suo fantastico lavoro.

Remo FREULER 6,5 - Non si propone in avanti, ma tiene bene la posizione. Un paio di tagli dentro molto interessanti.

Robin GOSENS 6,5 - Solito martello a sinistra, anche se spreca un paio di buone chance. Dietro deve rincorrere Vojvoda, che pare avere il suo passo. (Dal 84' MOJICA SV)

Alejandro GOMEZ 8 - Un maestro. Gol splendido, due assist, giocate preziose in serie. Leader e fuoriclasse di quest'Atalanta. (Dall'84' PASALIC SV)

Luis MURIEL 7 - La rete é una prodezza, per coordinazione e cattiveria. Bene nel cercare lla profonditá. Poi l'assist per De Roon. Ha ricominciato alla grande. (Dal 64' MALINOVSKYI 6 - Buon ingresso. Va al tiro, crossa, ci prova)

Duvan ZAPATA 6,5 - Gioca soprattutto spalle alla porta, come nell'assist per il gol di Gomez. Un paio di cavalcate delle sue. In buona forma. (Dal 84' LAMMERS SV)

ALL. Gian Piero GASPERINI 7,5 - Solita splendida Dea, che segna quattro gol, ma crea almeno 10 occasioni. Se la convinzione é questa, si preannuncia un'altra grande stagione.

