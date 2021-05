Probabili formazioni

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All. Nicola

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Viola, Dabo; Improta, Insigne; Lapadula. All. F. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Depaoli, Foulon, Iago Falque, Ionita, Moncini, Sau

Statistiche Opta

Il Torino è imbattuto in Serie A contro il Benevento, con due successi (senza subire gol) e un pareggio nel match d’andata (2-2).

Il Torino ha perso solo una delle ultime sei sfide di Serie A contro squadre che occupavano le ultime tre posizioni della classifica a inizio giornata (3V, 2N): sconfitta per 2-4 contro il Crotone lo scorso marzo.

Il Torino ha perso due delle ultime tre gare casalinghe di Serie A (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti 12.

Solo il Real Valladolid (16) ha pareggiato più partite del Torino (15) in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei.

Il Benevento ha vinto solo una delle ultime 21 gare di campionato (8N, 12P), successo arrivato proprio in una trasferta a Torino, contro la Juventus (1-0).

Nel girone di ritorno di questo campionato il Benevento è la squadra che ha segnato meno gol (solo 16) e una delle due che ha vinto meno partite (una, come il Parma).

Sono sei gli autogol subiti dal Benevento in questo campionato, almeno il doppio di ogni altra squadra; in tutta la storia della Serie A, solo tre squadre hanno incassato più autoreti in una singola stagione: il Catania nel 1960/61, il Genoa nel 1982/83 e il Brescia nel 1986/87 (tutte a sette).

Nessuna squadra ha segnato meno reti del Benevento nel corso della prima mezzora di gioco in questa Serie A (solo nove gol, come l’Udinese) ed è inoltre l’unica formazione a non aver realizzato neanche una rete nei minuti di recupero.

Andrea Belotti ha segnato solo quattro reti in questo girone di ritorno di campionato: si tratta del suo peggior girone di ritorno a livello realizzativo in Serie A da quando veste la maglia del Torino.

Con un gol, Gianluca Lapadula può stabilire un nuovo record di reti per un giocatore del Benevento in una stagione di Serie A - attualmente è a quota otto, come Cheick Diabaté nel 2017/18.

