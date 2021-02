Torino-Genoa, sfida valida per la ventiduesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo Stadio Olimpico di Torino sabato 13 febbraio con fischio d'inizio alle ore 15. La squadra di Nicola affronta quella di Ballardini. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Lukic, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Zaza, Belotti. All. Nicola

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Sanabria

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Behrami, Strootman, Czyborra; Pandev, Destro. All. Ballardini

Squalificati: Badelj

Indisponibili: Biraschi, Paleari

Statistiche Opta

Il Torino ha vinto tutte le ultime sei partite di Serie A contro il Genoa: è la striscia aperta di successi consecutivi più lunga per i granata contro una singola avversaria nella competizione.

Il Genoa ha vinto soltanto una delle ultime 37 trasferte di Serie A contro il Torino (12N, 24P): 3-2 nel maggio 2009, con doppietta di Diego Milito, sotto Gian Piero Gasperini.

Il Torino arriva a questa sfida da quattro pareggi consecutivi: non ne registra cinque di fila nella competizione dal febbraio 2009, sotto la guida di Walter Novellino.

L’ultima vittoria interna del Torino in Serie A risale al luglio 2020, nella gestione Moreno Longo: successo per 3-0 contro il Genoa, allora allenato proprio da Davide Nicola - da allora sette pareggi e cinque sconfitte per i granata in casa.

Il Genoa ha vinto le ultime tre partite di Serie A e potrebbe per la prima volta arrivare a quattro successi di fila nella competizione dal settembre 2009 (cinque sotto Gian Piero Gasperini).

Il Genoa è la squadra che ha segnato meno gol da palla inattiva in questa Serie A (uno) - sono invece 13 quelle del Torino, terzo in graduatoria dietro solamente a Milan (19) e Inter (14).

Il Genoa è la squadra che ha tentato finora meno tiri in questa Serie A (179) - il Grifone è inoltre l'unica formazione a non aver ancora giocato 300 palloni nell'area avversaria nel torneo in corso (296).

Andrea Belotti ha realizzato tre gol contro il Genoa in Serie A, tutti arrivati proprio all'Olimpico Grande Torino - i granata hanno vinto tutte le tre gare contro il Grifone in cui Belotti ha trovato la rete.

La prossima sarà la 50ª presenza in Serie A di Bremer, che ha già eguagliato il suo record di marcature in una singola stagione di Serie A (tre) - la prima rete del difensore del Torino nella competizione è arrivata proprio contro il Genoa, nel novembre 2019.

Con la doppietta contro il Napoli nell'ultimo turno, Goran Pandev ha interrotto una striscia di 14 partite senza reti in Serie A: non trova il gol in due gare consecutive del Genoa nella competizione dal maggio 2017.

